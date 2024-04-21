21 Nisan 2024 Resmi Gazetede Açıklandı, Emekli Olanlar Yaşadı, Yarından Sonra 15000 TL Ödeme Olacak! 

21 Nisan 2024 Resmi Gazetede Açıklandı, Emekli Olanlar Yaşadı, Yarından Sonra 15000 TL Ödeme Olacak! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-04-2024 12:17

21 Nisan 2024 Resmi Gazete tarafından yapılan açıklama sonrasında emekli maaşlarını alanlar için 15000 TL ödeme verileceği açıklandı. Bankadan maaş alan emeklilere, daha önce kredi kullanmış olması ve düzenli ödemiş olması durumunda 15000 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Nakit ihtiyacı olan emekliler maaş aldıkları banka üzerinden hemen işlem yapabilecek ve bu nakit kampanyasına katılabileceklerdir. 

Emekli maaşlarınızı aldığınız banka üzerinden hızlı bir şekilde işlem yapabileceksiniz. Maaş müşterisi olduğunuz banka hangisi ise o bankadan başvuru yaparak 15000 TL nakit avans alacaksınız. 

EMEKLİYE 15000 TL ÖDEME

21 Nisan 2024 Resmi Gazete tarafından yayınlanan yeni haberde, emekli maaşlarını alacak olan kişiler, uygun faizlerle nakit avans alacaklardır. Nakit ihtiyacı olan herkes için başvuru şartlarına uygun olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilirler. 15000 TL ödeme almak için başvurunuzu hemen hesaba atabileceksiniz. 21 Nisan 2024 Resmi Gazete üzerinden yayınlanan haberde, Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredinizi hemen hesaba atabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank sizlere bu nakit avans için devlet desteği ile ödeme yapacaktır. Maaşlarınız bu bankalarda ise hemen başvuru yapabilirsiniz. 

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