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2024 yılında altın fiyatları kaç para olacak? Son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti

Altın fiyatları, son dönemde önemli bir yükseliş trendi gösteriyor. Özellikle 7 Ekim'den bu yana yüzde 8'den fazla değer kazandı.

2024 yılında altın fiyatları kaç para olacak? Son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 08:45

Bu artışla birlikte altın, 2.065 dolar seviyesine yaklaşarak tüm zamanların rekorunu hedefliyor. Gram altın ise Kapalıçarşı'da tarihi bir rekor kırarak 1.873 liraya kadar yükseldi. Peki, altın fiyatları 2024 yılında nasıl bir seyir izleyecek? İşte bu konuyla ilgili son dakika açıklamaları ve uzman görüşleri:

Altın Fiyatlarının Son Durumu

Önceki gün, ons başına 2.065 dolara kadar yükselerek son dönemin en yüksek seviyesini gören altın, tarihi bir rekora doğru hızla ilerliyor. Gram altın da Kapalıçarşı'da 1.873 liraya kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu yükseliş, altının güvenli liman olarak talebinin arttığını gösteriyor.

2024 Altın Fiyatları Beklentileri

Uzmanlar, altın fiyatlarının 2024 yılında nasıl bir seyir izleyeceği konusunda çeşitli değerlendirmelerde bulunuyor:

1. SPI Asset Management Yönetici Ortağı Stephen Innes

Stephen Innes, petrol ve altın fiyatlarının Pazartesi günü erken işlemlerde düşük olduğunu belirtiyor. Ancak bu düşüşün yanıltıcı olabileceğine dikkat çekiyor ve "Altın fiyatları çok fazla düşmeyebilir" diyor.

2. Merkez Bankalarının Faiz Politikaları

Uzmanlar, Fed başta olmak üzere merkez bankalarının faiz politikalarının 2024 yılında altın fiyatlarını etkileyebileceğini vurguluyorlar. Fed'in Çarşamba günü faiz kararı öncesi Amerika Hazine Bakanlığı'nın yeni borçlanma planının da önemli olduğuna işaret ediyorlar. Bu plan, Amerika Hazinesinin bütçe açığını finanse etmek için uzun vadeli tahvil ihraçlarını artırıp artırmayacağını gösterecek. Daha önce yapılan ihraçlar, altın fiyatlarını yükseltmişti.

3. Dünya Bankası Yorumu

Dünya Bankası analistleri, Rusya-Ukrayna savaşı gibi uluslararası çatışmaların ve Orta Doğu'daki gerginliklerin emtia piyasalarını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyorlar. Özellikle altın gibi güvenli limanlara olan talebin artabileceğini ve emtia fiyatlarının belirsizlik durumunda yükselebileceğini ifade ediyorlar.

Altın Fiyatlarının Yorumları

Altın fiyatları hakkında önemli yorumlara da yer verilmekte:

  • Dolar/TL'deki yükseliş, gram altını destekleyerek rekorlar kırmasına neden oluyor. Ayrıca ons fiyatının da bu desteği sürdürmesiyle gram altın rekor üstüne rekor kırdı.

  • Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için 2024 hedeflerini paylaştı. Memiş'e göre, gram altın 1.880 TL seviyesini yukarı yönlü kırarsa yılı 2.000 TL'nin üzerinde tamamlayabilir. 2024 yılında ise 2.500 - 2.700 TL aralığına kadar yükselebilir. Ons fiyatı ise 2024 yılında 2.350 dolar seviyesine kadar çıkabilir.

Güncel Altın Fiyatları

Güncel altın fiyatları şu şekildedir:

  • ALTIN/ONS: 1.994,59 - 1.994,87 dolar
  • ALTIN/GR SPOT: 1.812,47 - 1.812,84 lira
  • CUMHURİYET ALTINI: 11.600 - 11.820 lira
  • ZİYNET ALTINI: 11.599,83 - 11.819,69 lira
  • GRAM ALTIN: 1.833,82 - 1.846,85 lira
  • ÇEYREK ALTIN: 2.899,96 - 2.963,99 lira
  • YARIM ALTIN: 5.781,79 - 5.927,97 lira
  • ATA ALTIN: 12.141,92 - 12.444,52 lira
  • 14 AYAR BİLEZİK GRAMI: 1.016,94 - 1.212,45 lira
  • 22 AYAR BİLEZİK GRAMI: 1.666,78 - 1.769,51 lira
  • GREMSE ALTINI: 29.616,00 - 30.061,00 lira
  • ALTIN/ONS TL: 56.325 - 56.406 lira

Unutmayın ki yatırım kararları almadan önce uzman görüşlerini ve piyasa koşullarını dikkate almalısınız.

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