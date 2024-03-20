Türkiye'de ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, geleneksel ramazan pidesinin fiyatlarını merakla bekliyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın açıklamaları, bu yıl ramazan pidesi fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Peki, 2024 yılı ramazan pidesi fiyatları ne kadar?

Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde iller bazında uygulanması planlanan ramazan pidesi ve ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıl kilogramı 33,5 liraya satılan ramazan pidesinin bu yıl kilogram fiyatının 60 liraya çıkacağını duyurdu. Bu açıklama, vatandaşların cebinde nasıl bir etki yaratacak?

İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirlerde 250 gram ramazan pidesinin 15 liradan satılacağı belirtiliyor. İzmir'de ise 300 gram pidenin 18 liraya satılacağı ifade ediliyor. Balcı, esnafın vatandaşın talebine göre 330 gram pideyi 20 lira veya 500 gram pideyi 30 lira olarak üretebileceğini dile getirdi. Bu fiyatlar, fırıncıların maliyet hesaplarına ve vatandaşların taleplerine göre belirlenecek.

Bu yılki ramazan pidesi fiyatları, önceki yıllara göre oldukça yüksek görünüyor. Bu durum, vatandaşların bütçelerini nasıl etkileyecek? Özellikle dar gelirli aileler için ramazan pidesinin pahalı olması, iftar sofralarını zorlayabilir. Ancak, fırıncıların vatandaşın taleplerine göre farklı gramajlarda ve fiyatlarda pide üretebilecek olması, bir nebze de olsa rahatlama sağlayabilir.

Ramazan pidesi, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve ramazan ayının vazgeçilmez bir simgesidir. Dolayısıyla, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan pidesi sofralardaki yerini alacak. Ancak, fiyatların yüksek olması, bazı vatandaşları alternatiflere yönlendirebilir.