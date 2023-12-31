2024 Sosyal Yardımları: Geçim Sıkıntısında Olanlara 10.200 TL Devlet Desteği!

2024 yılında hangi sosyal yardımlar ödenecek belli oldu. Özellikle de geçim sıkıntısı çeken haneler için 10 bin 200 TL'yi bulan destek paraları yatırılıyor.

2024 Sosyal Yardımları: Geçim Sıkıntısında Olanlara 10.200 TL Devlet Desteği!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-12-2023 13:00

Türkiye'deki ekonomik zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, devletin Aile Destek Programı kapsamında sağladığı sosyal yardımlar büyük bir önem taşıyor. Bu program, belirli şartları karşılayan aileler için düzenli mali destek sağlayarak, onların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. İşte bu programın detayları:

Ailelere 10 Bin 200 TL Destek

Program, uygun bulunan ailelere 1 yıl süresince maksimum 10 bin 200 Türk Lirası'na kadar mali destek sunuyor. Aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilirler. Kişi başına düşen gelire göre değişen ödeme miktarları belirlenmiş durumda. Bu sınırlar 450, 911,15 ve 1.372,30 Türk Lirası olarak ayrılıyor. Haneye göre değişiklik gösterse de, yıllık en az 10 bin 200 Türk Lirası ve en fazla 15 bin Türk Lirası destek sağlanabiliyor. Ailelere çocuk sayısına göre ek mali destek sunuluyor, örneğin 3 çocuklu aileler aylık 450 Türk Lirası alıyor.

Programda Aranan Şartlar

Ailelerin hane geliri yoksulluk sınırının altında olmalı. Ailenin kişi başı geliri, asgari ücretin 1/3'ünden az olmalı. 2023 yılı için bu, 3.800,78 Türk Lirası'ndan az olmalı. Ailedeki birey sayısına göre belirlenen gelir sınırlarına uygunluk gerekmekte.

 Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru adresi üzerinden yapılıyor. Ödemelerin 2024 yılında maaş zamlarıyla birlikte artması bekleniyor. Bu program, Türkiye'deki ailelerin ekonomik zorluklarla mücadelesinde önemli bir rol oynayarak, onlara ekonomik güvence sağlamayı amaçlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu girişimi, özellikle düşük gelirli aileler için hayati bir destek olarak ön plana çıkıyor. Ailelerin bu yardımları alabilmesi için belirlenen şartları karşılaması ve gerekli başvuruları yapması gerekiyor. Bu destekler, ailelerin günlük yaşam masraflarını karşılamalarına ve çocuklarının ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde gidermelerine yardımcı oluyor.

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