2024 Sigorta Masrafları: Bağ-Kur, GSS, İsteğe Bağlı Sigorta Ücretleri Arttı!

Asgari ücret zammının duyurulmasıyla beraber yeni ödemeler de ortaya çıktı. Sigorta ücretleri zamlandı. Milyonlarca çalışanı etkileyerek sigorta primlerinde de değişikliklere yol açtı. Bu değişiklikler Bağ-Kur, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve isteğe bağlı sigortayı kapsıyor.

Sigorta Ödemeleri 2024 Zammı

Bağ-Kur Değişiklikleri:

Bağ-Kur, esnaf, sanatkar, tarım işçileri ve kendi hesabına çalışanları kapsıyor.

Primler, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

2023 yılında brüt asgari ücret 5.500 TL iken, Bağ-Kur primleri aylık 1.760 TL idi.

2024 yılında asgari ücret 6.400 TL'ye yükseldi ve Bağ-Kur primleri aylık 2.048 TL oldu.

Düzenli ödeme yapanlar için %5 indirim uygulanıyor, bu da indirimli aylık primi 1.943,20 TL yapıyor.

GSS Değişiklikleri:

GSS, geliri olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlıyor.

Primler, hane içinde kişi başına düşen gelire göre belirleniyor.

2023'te kişi başına geliri 4.471 TL'den az olanlar için GSS primleri devlet tarafından ödeniyordu ve aylık prim 402,44 TL idi.

2024'te bu gelir sınırı 6.667 TL'ye çıkarıldı ve GSS primleri aylık 600,08 TL oldu.

İsteğe Bağlı Sigorta Değişiklikleri: