2024 Sigorta Masrafları: Bağ-Kur, GSS, İsteğe Bağlı Sigorta Ücretleri Arttı!

Asgari ücret zammının duyurulmasıyla beraber yeni ödemeler de ortaya çıktı. Sigorta ücretleri zamlandı. Milyonlarca çalışanı etkileyerek sigorta primlerinde de değişikliklere yol açtı. Bu değişiklikler Bağ-Kur, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve isteğe bağlı sigortayı kapsıyor.
Sigorta Ödemeleri 2024 Zammı
Bağ-Kur Değişiklikleri:
- Bağ-Kur, esnaf, sanatkar, tarım işçileri ve kendi hesabına çalışanları kapsıyor.
- Primler, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.
- 2023 yılında brüt asgari ücret 5.500 TL iken, Bağ-Kur primleri aylık 1.760 TL idi.
- 2024 yılında asgari ücret 6.400 TL'ye yükseldi ve Bağ-Kur primleri aylık 2.048 TL oldu.
- Düzenli ödeme yapanlar için %5 indirim uygulanıyor, bu da indirimli aylık primi 1.943,20 TL yapıyor.
GSS Değişiklikleri:
- GSS, geliri olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlıyor.
- Primler, hane içinde kişi başına düşen gelire göre belirleniyor.
- 2023'te kişi başına geliri 4.471 TL'den az olanlar için GSS primleri devlet tarafından ödeniyordu ve aylık prim 402,44 TL idi.
- 2024'te bu gelir sınırı 6.667 TL'ye çıkarıldı ve GSS primleri aylık 600,08 TL oldu.
İsteğe Bağlı Sigorta Değişiklikleri:
- İsteğe bağlı sigorta, çalışmayan veya eksik primi olan kişilere emeklilik imkanı sunuyor.
- 2023 yılında isteğe bağlı sigorta primi aylık 4.292,64 TL idi.
- 2024 yılında bu prim, aylık 6.400 TL'ye yükseldi.