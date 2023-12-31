2024 Sigorta Masrafları: Bağ-Kur, GSS, İsteğe Bağlı Sigorta Ücretleri Arttı!

Maaş zammı sonrasında sigorta ücretleri de yükseldi. 2024 yılından itibaren GSS, Bağ-Kur ve İsteğe Bağlı sigorta türü ödemeleri güncel...

2024 Sigorta Masrafları: Bağ-Kur, GSS, İsteğe Bağlı Sigorta Ücretleri Arttı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-12-2023 12:09

Asgari ücret zammının duyurulmasıyla beraber yeni ödemeler de ortaya çıktı. Sigorta ücretleri zamlandı. Milyonlarca çalışanı etkileyerek sigorta primlerinde de değişikliklere yol açtı. Bu değişiklikler Bağ-Kur, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve isteğe bağlı sigortayı kapsıyor.

Sigorta Ödemeleri 2024 Zammı

Bağ-Kur Değişiklikleri:

  • Bağ-Kur, esnaf, sanatkar, tarım işçileri ve kendi hesabına çalışanları kapsıyor.
  • Primler, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.
  • 2023 yılında brüt asgari ücret 5.500 TL iken, Bağ-Kur primleri aylık 1.760 TL idi.
  • 2024 yılında asgari ücret 6.400 TL'ye yükseldi ve Bağ-Kur primleri aylık 2.048 TL oldu.
  • Düzenli ödeme yapanlar için %5 indirim uygulanıyor, bu da indirimli aylık primi 1.943,20 TL yapıyor.

GSS Değişiklikleri:

  • GSS, geliri olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlıyor.
  • Primler, hane içinde kişi başına düşen gelire göre belirleniyor.
  • 2023'te kişi başına geliri 4.471 TL'den az olanlar için GSS primleri devlet tarafından ödeniyordu ve aylık prim 402,44 TL idi.
  • 2024'te bu gelir sınırı 6.667 TL'ye çıkarıldı ve GSS primleri aylık 600,08 TL oldu.

İsteğe Bağlı Sigorta Değişiklikleri:

  • İsteğe bağlı sigorta, çalışmayan veya eksik primi olan kişilere emeklilik imkanı sunuyor.
  • 2023 yılında isteğe bağlı sigorta primi aylık 4.292,64 TL idi.
  • 2024 yılında bu prim, aylık 6.400 TL'ye yükseldi.
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