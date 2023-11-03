Advert

2024 pasaport ücretlerine okkalı zam! 2024 pasaport ücretleri kaç para oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl kullanmış olduğu yetki ile yüzde 122,9 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranını yüzde 61,5 olarak uygulama kararı alması, bu yıl da merak konusu oldu.

2024 pasaport ücretlerine okkalı zam! 2024 pasaport ücretleri kaç para oldu?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-11-2023 11:48

2024 yılı itibarıyla pasaport harçlarına uygulanacak olan yüzde 58,46'lık zam, vatandaşların cebini yakacak. Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir müdahalesi olmazsa bu oran resmi olarak geçerli hale gelecek.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesi ile neredeyse yarı yarıya indirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranı bu yıl da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Vatandaşlar, geçen yıla benzer bir müdahale beklentisi içindeyken, 2024 yılı için belirlenen yeni oranlar herkesi şaşırttı. Özellikle yurt dışı seyahatleri için vazgeçilmez olan pasaport ücretleri, açıklanan yeni oranlar ile adeta tavan yapmış durumda.

Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı oranlara göre, 2024 Ocak ayından itibaren pasaport harç ve defter bedellerine %58,46 zam yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı'nın bu oranları düşürme veya yükseltme yetkisi kullanmaması halinde, vatandaşların yeni yılda ödeyecekleri pasaport ücretleri şimdiden belirlenmiş oldu.

2024 pasaport ücretleri kaç para oldu?

Buna göre, 6 aylık pasaport için ödenmesi gereken toplam ücret 2140 TL, bir yıllık pasaport için 2898 TL olurken, iki yıllık pasaport ücreti 4413 TL olarak belirlendi. Üç yıllık pasaport almak isteyen vatandaşlar 5346 TL, dört ile on yıl arasında geçerliliği olan pasaportlar için ise 8334 TL ödemek zorunda kalacaklar.

Bu artışlar, yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşlar için önemli bir bütçe kalemi haline geldi. Pasaport harçlarının yanı sıra Motorlu Taşıtlar Vergisi, cep telefonlarından alınan harçlar ve birçok resmi işlem ücretindeki artış, ekonominin genel durumu hakkında ipuçları veriyor.

Vatandaşlar ve ekonomi uzmanları, Cumhurbaşkanı'nın bu oranlarda bir değişiklik yapma ihtimaline karşı beklentilerini koruyor. Her ne kadar geçmişte bu yetkinin kullanılması bir nebze olsun rahatlama sağlamış olsa da, bu yıl için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Benzer Haberler
Son dakika: TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine kaç para zam yapıldı? İşte 1 Ocak 2024 ZAM ORANI Son dakika: TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine kaç para zam yapıldı? İşte 1 Ocak 2024 ZAM ORANI
Son dakika: Araç sahipleri karalar bağladı! 2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı açıklandı Son dakika: Araç sahipleri karalar bağladı! 2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı açıklandı
MTV, vergi, ehliyet, harç ve cezalara tarihi zam; Az önce açıklandı MTV, vergi, ehliyet, harç ve cezalara tarihi zam; Az önce açıklandı
Kuruşu kuruşuna 2024 zamlı memur maaşları belli oldu! İşte meslek meslek yeni maaşlar Kuruşu kuruşuna 2024 zamlı memur maaşları belli oldu! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Vakıfbank 5.700 TL taksitle 100.000 TL kredi dağıtıyor! Başvuru ekranı an itibari ile herkese açık Vakıfbank 5.700 TL taksitle 100.000 TL kredi dağıtıyor! Başvuru ekranı an itibari ile herkese açık
Resmi Gazete'de gece yarısı 00.05'te yayımlandı! Kredi borçları ertelendi Resmi Gazete'de gece yarısı 00.05'te yayımlandı! Kredi borçları ertelendi
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi