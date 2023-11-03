2024 pasaport ücretlerine okkalı zam! 2024 pasaport ücretleri kaç para oldu?

2024 yılı itibarıyla pasaport harçlarına uygulanacak olan yüzde 58,46'lık zam, vatandaşların cebini yakacak. Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir müdahalesi olmazsa bu oran resmi olarak geçerli hale gelecek.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesi ile neredeyse yarı yarıya indirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranı bu yıl da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Vatandaşlar, geçen yıla benzer bir müdahale beklentisi içindeyken, 2024 yılı için belirlenen yeni oranlar herkesi şaşırttı. Özellikle yurt dışı seyahatleri için vazgeçilmez olan pasaport ücretleri, açıklanan yeni oranlar ile adeta tavan yapmış durumda.

Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı oranlara göre, 2024 Ocak ayından itibaren pasaport harç ve defter bedellerine %58,46 zam yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı'nın bu oranları düşürme veya yükseltme yetkisi kullanmaması halinde, vatandaşların yeni yılda ödeyecekleri pasaport ücretleri şimdiden belirlenmiş oldu.

2024 pasaport ücretleri kaç para oldu?

Buna göre, 6 aylık pasaport için ödenmesi gereken toplam ücret 2140 TL, bir yıllık pasaport için 2898 TL olurken, iki yıllık pasaport ücreti 4413 TL olarak belirlendi. Üç yıllık pasaport almak isteyen vatandaşlar 5346 TL, dört ile on yıl arasında geçerliliği olan pasaportlar için ise 8334 TL ödemek zorunda kalacaklar.

Bu artışlar, yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşlar için önemli bir bütçe kalemi haline geldi. Pasaport harçlarının yanı sıra Motorlu Taşıtlar Vergisi, cep telefonlarından alınan harçlar ve birçok resmi işlem ücretindeki artış, ekonominin genel durumu hakkında ipuçları veriyor.

Vatandaşlar ve ekonomi uzmanları, Cumhurbaşkanı'nın bu oranlarda bir değişiklik yapma ihtimaline karşı beklentilerini koruyor. Her ne kadar geçmişte bu yetkinin kullanılması bir nebze olsun rahatlama sağlamış olsa da, bu yıl için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.