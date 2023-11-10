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2024 Ocak ayı asgari ücret zammı için kesin rakam geldi! Refaf payı da eklendi! Hadi hayırlı işler

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında geri sayım başladı.

2024 Ocak ayı asgari ücret zammı için kesin rakam geldi! Refaf payı da eklendi! Hadi hayırlı işler
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-11-2023 20:21

Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı etkileyecek olan bu zam, dolaylı olarak tüm ücretli çalışanları ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, bu konudaki olası senaryoları ve beklentileri açıkladı.

Enflasyon Beklentilerindeki Değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 58'den yüzde 65'e, 2024 yıl sonu için ise yüzde 33'ten yüzde 36'ya yükseltti. Bu değişim, asgari ücret zammı beklentilerini doğrudan etkiliyor. Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon oranının yüzde 29,41 olarak gerçekleşmesi ve 6 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 37 olması, asgari ücret zammı için önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Refah Payı İle 17 Bin Lira Olabilir

Karakaş'a göre, geçen yıl aynı dönemde enflasyon oranı yüzde 15,4 iken yapılan ücret zammı yüzde 54,66 oranındaydı ve bu durum, yüzde 39,26 oranında bir refah payına işaret ediyor. SGK Başuzmanı, 6 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 37,75 ile yüzde 40 arasında değişebileceğini belirtiyor. Hükümetin en azından yüzde 10'luk bir refah payı ile geçinme endekslerini ve çalışanların durumlarını göz önünde bulunduracağı hesaplanırsa, asgari ücretin 17 bin lira civarlarına çıkabileceğini ifade ediyor.

Brüt 20 Bin Lira ve İşveren Maliyeti

Karakaş'ın tahminlerine göre yıl sonu itibarıyla asgari ücretin brüt 20 bin lira olabileceği öngörülüyor. İşçi hissesi olarak yüzde 14 SGK payı ve yüzde 1 işsizlik sigortası payı düşüldüğünde, net asgari ücretin 17 bin lira civarında olacağı belirtiliyor. İşverenler için ise 20'den fazla teşvik bulunuyor. SGK işveren hissesinden yapılan yüzde 5 oranındaki indirimle işveren maliyetinin 23 bin 500 lira civarında olması bekleniyor.

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Karakaş, hükümetin 2016 yılından itibaren işverenlere asgari ücret desteği sağladığını hatırlatıyor. Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret desteğinin en az bin lira olacağı varsayımıyla, asgari ücretin işveren maliyetinin 22 bin 500 lira, brüt asgari ücretin 20 bin lira ve çalışanın eline geçecek net asgari ücretin ise en az 17 bin lira olacağı öngörülüyor.

Bu beklentiler, Türkiye ekonomisi ve çalışanların yaşam standartları üzerinde önemli etkilere sahip olacak. Asgari ücretin artması, hem çalışanların alım gücünü artıracak hem de ekonomik dengeler üzerinde belirleyici bir rol oynayacak. Bu zamla birlikte, ücretli çalışanların maddi refah seviyesinin yükselmesi ve ekonomik koşulların iyileşmesi bekleniyor.

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