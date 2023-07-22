2024 model Skoda Superb ortalığı yakıp geçecek! Özellikleri ve fiyatıyla herkesin gözdesi olmaya hazır!

Özellikleri ve fiyatıyla herkesin gözdesi olmaya hazır! 2024 model Skoda Superb ortalığı yakıp geçecek- Otomotiv şirketleri, sene sonuna doğru yaklaşırken 2024 model arabalarını tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Skoda Scala'nın tanıtımı yapılmışken bu hafta, Skoda'nın en üst sedan modeli olan Superb'in görüntüleri ve 2024 model araçta yer alan özellikleri açıklandı.

Superb: Skoda'nın İddialı Sedanı

Superb, Skoda'nın en iyi sedan modeli olarak öne çıkıyor ve konfor, lüks ve geniş iç hacmiyle diğer sedanlar arasında kendine özgü bir yer ediniyor. 2024 model Superb, D segmentindeki iddiaları ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Kasım ayında tanıtılacak olan yeni araç, farklı güç seçenekleriyle müşterilere sunulacak.

Superb'in 2024 modeli, üç benzinli, iki dizel ve bir de plug-in hibrit motor seçeneğiyle piyasaya çıkacak. Bu motorlar arasında mild hibrit özelliğe sahip olan bir versiyon da bulunacak. Plug-in hibrit versiyon, 100 kilometrenin üzerinde sıfır emisyonlu menzile sahip olacak, çevreci bir alternatif sunacak. Tüm bu motor seçenekleri DSG şanzıman ile donatılacak ve vites kolu direksiyona taşınarak orta konsol alanında daha fazla saklama alanı sağlanacak.

Yenilenen İç Tasarım ve Teknoloji

2024 Superb'in iç ve dış tasarımında daha agresif aydınlatma grubu tasarımları yer alacak. Ayrıca, bilgi ve eğlence ekranı 12.9 inçe kadar büyütülecek, modern bir sürüş deneyimi sunacak.

Geniş İç Hacim ve Bagaj Alanı

Superb'in boyutlarına göre yapılan karşılaştırmada, aks aralığı korunarak önceki nesillere göre daha uzun olacağı açıklandı. Sedan versiyonunda bagaj hacmi 645 litre iken, Combi versiyonunda bu hacim 690 litreye kadar yükselecek, kullanıcılara geniş ve kullanışlı bir bagaj alanı sunacak.

Fiyatlandırma ve Beklentiler

2024 model Superb'in fiyatlandırması henüz açıklanmamış olsa da, geçmiş yıllardaki zamlar göz önüne alındığında yüksek fiyatlarla piyasaya sunulması bekleniyor. 2023 model Superb fiyatları şu şekildedir:

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - ₺1.535.438

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - ₺1.698.150

Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - ₺1.962.557

Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - ₺2.094.760

L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - ₺2.221.879

L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 - ₺3.099.439

L&K Crystal 2.0 TSI 280 PS DSG 4x4 - ₺3.152.320

Combi Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - ₺1.962.557

Combi Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - ₺2.094.760

Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - ₺2.206.624

Skoda Superb, 2024 modelde de kullanıcılarına konfor, teknoloji ve geniş iç hacmiyle cazip bir seçenek sunacak. Kasım ayında resmi tanıtımı yapılacak olan bu yeni nesil Superb'in fiyatlandırmasının dikkatle