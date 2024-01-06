2024 ilk aşk bombası! Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin barıştı tatile çıktı!

2024 yılının ilk aşk bombası geldi. Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin barıştığı ve birlikte tatile çıktıkları öğrenildi!

Yılın ilk aşk bombası!

2024 yılın sürpriz aşkıyla başladı. Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin barıştığı iddia edildi.

4 yıl süren büyük aşkları sonrası 2019 yılında aşklarını sonlandıran Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin barıştığı iddia edildi.

Magazin kulisleri yılın ilk aşkını duyurdu. İkilinin tatilde görüldüğü iddia edildi.

Aile dizisiyle ekranları kasıp kavuran Serenay Sarıkaya, yeni yıla aşkla girdi. Kerem Bursin ve Serenay sarıkaya cephesinden barışma iddiaları geldi.

Ekranların yakışıklı oyuncusu Kerem Bürsin'in, güzelliğiyle büyüleyen Serenay Sarıkaya'ya mesaj attığı ve yeniden başlama kararı aldıkları iddia edildi.

Bir dönem evlenmesi beklenen Serenay ve Kerem çifti 2019 yılında ayrılmıştı. İkili ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldığı öğrenildi.

Ağustos ayında ablası Melisa Bürsin'in Serenay Sarıkaya'yı takip etmesinden yeni bir aşk söylentisi çıksa da yalanlanmıştı. Ancak adı Hafsanur Sancaktutan ile anılan Bürsin, oyuncu ile arkadaş olduğunu sürekli yenilemişti.