2024 asgari ücret zammı belli oldu! O rakam milyonları tatmin etti

Asgari Ücret Tespit Komitesi'nde işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçileri ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil edecek. Şu an için TİSK, konuyla ilgili herhangi bir değerlendirme yapmamış durumda. Ancak Türk-İş, asgari ücretli çalışanların daha etkin bir şekilde temsil edileceği bir model üzerinde çalıştığını açıkladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "20 Kasım'dan sonra 2'si erkek, 2'si kadın 4 asgari ücretlinin bulunacağı bir komisyon kuracaklarını ve bu komisyonun talep edilecek asgari ücret tutarına karar vereceğini" belirtti.

Enflasyonun Rolü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomideki birinci önceliklerinin vatandaşların refahını artırmak olduğunu vurgulayarak, "Enflasyonun getirdiği yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" şeklinde açıklama yaptı. Bu açıklama, asgari ücret belirlenirken enflasyonun önemli bir kriter olacağını gösteriyor.

Türk-İş'in Talepleri

Türk-İş'in Eylül ayı araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 13.334 TL, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 17.336 TL olarak hesaplandı. Geçmiş yıllardaki asgari ücret toplantılarına bakıldığında, Türk-İş'in bu verileri masaya taşıyarak daha yüksek bir asgari ücret talep etmesi bekleniyor.

Enflasyon ve Memur Maaşları

Toplantılarda 2023 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri de ele alınacak. Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 65'lik 2023 yılı enflasyon tahminine göre, asgari ücrete yansıtılması durumunda net asgari ücret 15.707 TL seviyesine çıkacak. Ayrıca, memur maaşlarındaki artışın da asgari ücrete yansıtılması düşünülüyor. Bu durumda asgari ücret 17.042 TL'ye yükselecektir.

Yıl Boyu Geçerli Olacak Karar

Asgari ücret yıllık olarak belirlenir, ancak geçtiğimiz yılın Temmuz ayında da bir ara zam yapılmıştı. 2023 yılına yüzde 54.66'luk bir artışla başlayan net asgari ücret, Temmuz ayında yüzde 34'lük bir ara zamla 11.402 TL'ye yükselmişti. Asgari Ücret Tespit Komitesi, yeni ücreti belirlerken 2024 yılı boyunca uygulanacak olan bir karar alacak. Ancak gerektiğinde yıl içinde bir ara zamın da mümkün olabileceği göz önünde bulunduruluyor.

Sonuç olarak, asgari ücretle ilgili beklentiler ve tartışmalar önümüzdeki aylarda devam edecek gibi görünüyor. İşçi ve işveren temsilcileri arasında yapılacak müzakereler, asgari ücretin ne kadar artırılacağına dair önemli kararların alınmasını sağlayacak.