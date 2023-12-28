2024 Asgari Ücret Artışıyla Birlikte Türkiye'de Çeşitli Ödemelerde Değişiklikler!

2024 yılı itibariyle Türkiye'de asgari ücret, 17 bin 2 lira olarak belirlendi, bu da 2023'e kıyasla yüzde 49'luk bir artış anlamına geliyor. Bu önemli değişiklik, sadece asgari ücretlilerin maaşlarını etkilemiyor, aynı zamanda işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primi, staj ücreti ve bir dizi diğer ödeme üzerinde de etkili oluyor. Detaylara indiğimizde, bu değişikliklerin geniş bir yelpazede Türkiye'deki çalışanları etkileyeceği ortaya çıkıyor.

Yeni asgari ücretin ardından işsizlik maaşı tutarları da güncellendi. Son 4 aydaki prime esas kazançlar dikkate alınarak hesaplanan işsizlik maaşının alt sınırı 8 bin 1 lira, üst sınırı ise 16 bin 2 lira olarak belirlendi. Bu, işsizlik maaşı alacak bireyler için önemli bir güncelleme ve maddi destek anlamına geliyor.

Kıdem tazminatı, çalışanın işvereninde geçirdiği her yıl için brüt asgari ücret tutarında ödeniyor. Yeni asgari ücretle birlikte, kıdem tazminatı da 20 bin 2 lira 50 kuruşa yükseldi. Bu, çalışanların geleceği için olası bir ayrılış durumunda alacakları tazminatın arttığını gösteriyor.

Genel sağlık sigortası (GSS) primi de asgari ücret artışıyla birlikte revize edildi. Brüt asgari ücretin yüzde 3'üne denk gelen GSS primi, yeni düzenlemeyle 600 lira 8 kuruşa yükseldi.

İşletmelerde staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti, asgari ücretin yüzde 30'una denk gelmektedir. Yeni asgari ücretle birlikte staj ücreti 5 bin 10 lira olarak belirlendi, bu da stajyer öğrencilere sağlanan maddi katkının arttığını gösteriyor.

Diğer ödemelerde de çeşitli değişiklikler oldu. Asgari ücret artışıyla birlikte, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri gibi birçok ödeme kaleminde güncellemeler yapıldı.