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2024 Aile Destek Paketi ödemeleri kaç TL, ne kadar olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan aile destek programı, ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşları desteklemeyi amaçlıyor.

2024 Aile Destek Paketi ödemeleri kaç TL, ne kadar olacak?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-10-2023 08:03

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemelerine yönelik zam oranları vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Bu destek programı, dar gelirli vatandaşlara çeşitli şartları yerine getirerek belirli ödemelerin yapılacağını içeriyor. Ocak zamları ile birlikte bu ödemelerin ne kadar artacağı ise oldukça önemli bir konu olarak gündemde.

Destek Programına Katılım Şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan aile destek programına katılım için belirli başvuru şartlarının sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar resmi internet sitesinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

  • Türk vatandaşı olmamak,
  • Mavi Kart sahibi olmak,
  • Yerleşim yeri yurt dışında olmamak,
  • 18 yaşından küçük olmamak,
  • Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan ya da özel sandıklar kapsamında olan kişilerin bulunmaması.

Ayrıca, başvuran kişinin cezaevi ve tutukevinde hükümlü veya tutuklu, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci veya yetiştirme yurdu gibi bakım kurumlarında yaşayan kişi olmaması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerlerden olmaması gerekmektedir.

Aile Destek Paketi Ödeme Tutarları

Başvuruların onaylanmasının ardından vatandaşlar belirli tutarlarda ödemeler alacaklar. Bu ödeme tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Geliri 450 TL ve altında olanlar: 1.250 TL
  • Geliri 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altında olanlar: 1.100 TL
  • Geliri 911,15 TL üzeri - 1.372,30 TL ve altında olanlar: 950 TL
  • Geliri 1.372,30 TL üzeri - 1.833,45 TL'den az olanlar: 850 TL

2024 yılında bu ödemelerde yüzde 40'lık bir zam yapılması öngörülüyor. Bu sayede destek programına katılan vatandaşlar daha fazla maddi yardım alacaklar. Ocak aylarındaki zamların yanı sıra, Aile Destek ödemelerindeki bu artış, dar gelirli vatandaşlara ekonomik anlamda önemli bir destek olacak.

Her yıl yapılan zamlar ve artan ödeme tutarları, bu programın devam edeceğini ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya devam edeceğini göstermektedir. Bu destekler, toplumsal dayanışmanın ve sosyal yardımlaşmanın bir göstergesi olarak önem taşır ve vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yardımcı olur.

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