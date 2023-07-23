2023 Temmuz'da Aile Destek Programı sona erdi! Vatandaşlık maaşı başladı! Vatandaşlık maaşı 2023'ü kaçırmayın

Vatandaşlık maaşı başladı! Vatandaşlık maaşı 2023'ü kaçırmayın... 2023 Temmuz'da Aile Destek Programı sona erdi- Aile Destek Programı Ödemeleri'nin Temmuz ayı itibarıyla sona ermesiyle birlikte, hükümet tarafından dar gelirlilere yönelik yeni bir sosyal yardım projesi olan "Vatandaşlık Maaşı" uygulamasının gündeme geldiği bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler eski bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalara göre, vatandaşların gelirlerinin düzensizleştiği ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı koronavirüs döneminde, Aile Destek Ödemeleri ile birlikte bu yeni proje üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Vatandaşlık maaşı, dar gelirli vatandaşlara yönelik bir sosyal yardım projesi olarak planlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamaları doğrultusunda, Aile Destek Programı'ndan elde edilen tecrübelerin göz önünde bulundurulduğu ve programın koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içerecek şekilde genişletilerek vatandaşlık maaşına dönüştürülmeye çalışıldığı belirtilmiştir.

Yapılan açıklamalarda, vatandaşlık maaşı uygulamasının, Aile Destek Programı'nın tecrübelerinden yola çıkarak daha kapsamlı bir çerçevede şekillendirileceğini ve sosyal yardımların daha etkili bir şekilde dar gelirli vatandaşlara ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtmiştir. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği ve kamuoyuyla yeniden paylaşılacağı ifade edilmiştir.

Vatandaşlık maaşı uygulamasının detayları ve kimlere verileceği konusunda henüz kesin bilgiler açıklanmamış olmakla birlikte, vatandaşlar tarafından merakla beklenen bir konu olduğu görülmektedir. Özellikle dar gelirli kesimlerin yaşadığı ekonomik zorluklara çözüm olması hedeflenen bu sosyal yardım projesinin detayları ilerleyen süreçlerde kamuoyuyla paylaşılacak ve uygulamaya geçirilecek.

Aile Destek Programı Ödemeleri'nin Temmuz ayı itibarıyla sona ermesiyle birlikte, hükümet tarafından "Vatandaşlık Maaşı" adıyla yeni bir sosyal yardım projesi gündeme alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler eski bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalara göre, vatandaşların gelirlerinin düzensizleştiği ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı koronavirüs döneminde, Aile Destek Ödemeleri ile birlikte bu yeni proje üzerinde çalışıldı. Vatandaşlık maaşı projesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik bir sosyal yardım programı olarak planlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı'ndan elde edilen tecrübelerin ışığında, daha kapsamlı ve etkili bir yardım sistemi oluşturma amacıyla çalışmalara başladı. Proje, sosyal yardımların daha doğrudan ve etkin bir şekilde dar gelirli kesime ulaştırılmasını hedefliyor.