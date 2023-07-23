Advert

2023 Temmuz'da Aile Destek Programı sona erdi! Vatandaşlık maaşı başladı! Vatandaşlık maaşı 2023'ü kaçırmayın

Vatandaşlık maaşı, dar gelirli vatandaşlara yönelik bir sosyal yardım projesi olarak planlanıyor.

2023 Temmuz'da Aile Destek Programı sona erdi! Vatandaşlık maaşı başladı! Vatandaşlık maaşı 2023'ü kaçırmayın
Yayın Tarihi : 2023-07-23 18:23

Vatandaşlık maaşı başladı! Vatandaşlık maaşı 2023'ü kaçırmayın... 2023 Temmuz'da Aile Destek Programı sona erdi- Aile Destek Programı Ödemeleri'nin Temmuz ayı itibarıyla sona ermesiyle birlikte, hükümet tarafından dar gelirlilere yönelik yeni bir sosyal yardım projesi olan "Vatandaşlık Maaşı" uygulamasının gündeme geldiği bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler eski bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalara göre, vatandaşların gelirlerinin düzensizleştiği ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı koronavirüs döneminde, Aile Destek Ödemeleri ile birlikte bu yeni proje üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Vatandaşlık maaşı, dar gelirli vatandaşlara yönelik bir sosyal yardım projesi olarak planlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamaları doğrultusunda, Aile Destek Programı'ndan elde edilen tecrübelerin göz önünde bulundurulduğu ve programın koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içerecek şekilde genişletilerek vatandaşlık maaşına dönüştürülmeye çalışıldığı belirtilmiştir.

2023 Temmuz'da Aile Destek Programı sona erdi! Vatandaşlık maaşı başladı! Vatandaşlık maaşı 2023'ü kaçırmayın

Yapılan açıklamalarda, vatandaşlık maaşı uygulamasının, Aile Destek Programı'nın tecrübelerinden yola çıkarak daha kapsamlı bir çerçevede şekillendirileceğini ve sosyal yardımların daha etkili bir şekilde dar gelirli vatandaşlara ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtmiştir. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği ve kamuoyuyla yeniden paylaşılacağı ifade edilmiştir.

Vatandaşlık maaşı uygulamasının detayları ve kimlere verileceği konusunda henüz kesin bilgiler açıklanmamış olmakla birlikte, vatandaşlar tarafından merakla beklenen bir konu olduğu görülmektedir. Özellikle dar gelirli kesimlerin yaşadığı ekonomik zorluklara çözüm olması hedeflenen bu sosyal yardım projesinin detayları ilerleyen süreçlerde kamuoyuyla paylaşılacak ve uygulamaya geçirilecek.

Aile Destek Programı Ödemeleri'nin Temmuz ayı itibarıyla sona ermesiyle birlikte, hükümet tarafından "Vatandaşlık Maaşı" adıyla yeni bir sosyal yardım projesi gündeme alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler eski bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalara göre, vatandaşların gelirlerinin düzensizleştiği ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı koronavirüs döneminde, Aile Destek Ödemeleri ile birlikte bu yeni proje üzerinde çalışıldı. Vatandaşlık maaşı projesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik bir sosyal yardım programı olarak planlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı'ndan elde edilen tecrübelerin ışığında, daha kapsamlı ve etkili bir yardım sistemi oluşturma amacıyla çalışmalara başladı. Proje, sosyal yardımların daha doğrudan ve etkin bir şekilde dar gelirli kesime ulaştırılmasını hedefliyor.

Benzer Haberler
Milli Emlak hodri meydan dedi! Herkes arsa sahibi olacak! 2.280 TL peşinatla 216,53 m² arsa alabilirsiniz! Milli Emlak hodri meydan dedi! Herkes arsa sahibi olacak! 2.280 TL peşinatla 216,53 m² arsa alabilirsiniz!
Akbank borçlarınızı bir çırpıda kapatıyor! 150.000 TL şipşak hesabınıza yatıyor! Akbank borçlarınızı bir çırpıda kapatıyor! 150.000 TL şipşak hesabınıza yatıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ziraat Bankası 0.69 faiz oranıyla konut kredisi vermeye başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ziraat Bankası 0.69 faiz oranıyla konut kredisi vermeye başladı!
Cüzdanınızda 1 dolarınız olsa bile dikkat! Ekonomistler ateşi yaktı! Elinizi çabuk tutun Cüzdanınızda 1 dolarınız olsa bile dikkat! Ekonomistler ateşi yaktı! Elinizi çabuk tutun
Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi! Volkswagen Caddy için ÖTV'yi sıfırladı! Caddy ÖTV'siz 2023 fiyat listesi ve şartları Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi! Volkswagen Caddy için ÖTV'yi sıfırladı! Caddy ÖTV'siz 2023 fiyat listesi ve şartları
"Speed Dating" (Hızlı flört) İstanbul'u karıştırdı! Kadınlar sabit, erkekler yer değiştiriyor! Speed Dating nedir?
ÇOK OKUNANLAR
Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!
  • 24-07-2023 19:21

Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.
  • 20-07-2023 11:34

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
  • 21-07-2023 16:28

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi