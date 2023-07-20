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2023 Temmuz ayı PÖH alımı var mı, JÖH PÖH nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir?

Polis Akademisi tarafından yapılacak olan alım duyurusu adaylar tarafından heyecanla beklenmektedir.

2023 Temmuz ayı PÖH alımı var mı, JÖH PÖH nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir?
Yayın Tarihi : 2023-07-20 09:18

2023 Temmuz ayında JÖH (Jandarma Özel Harekat) ve PÖH (Polis Özel Harekat) alımlarıyla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmamıştır. Polis Akademisi tarafından yapılacak olan alım duyurusu adaylar tarafından heyecanla beklenmektedir. PÖH alımıyla ilgili detaylar, alım öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından duyurulmaktadır.

Polis Özel Harekat (PÖH) olabilmek için bazı başvuru şartları bulunmaktadır. Bu şartlar şunlardır:

  1. Silah taşımaya veya kullanmaya engel bir durumun olmaması,
  2. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını karşılamak,
  3. Boy ve kilo endeksine uygun olmak,
  4. Kurumsal haklardan mahrum bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruma tazminat borcu bulunmamak,
  5. Terör eylemleri ve terör örgütleriyle herhangi bir ilişkinin olmaması,
  6. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,
  7. Kişinin ve eşinin genel ahlak ve edebe aykırı bir davranışta bulunmamış olması,
  8. Başvuru tarihinde herhangi bir parti kuruluşuna üye olmamak,
  9. Alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin tedavisini görmemiş olmak.

PÖH alımlarıyla ilgili güncel bilgiler ve başvuru tarihleri için Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi duyurularını takip etmek önemlidir.

 

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