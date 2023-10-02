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2023 KYK Ek Yurt Başvuruları Başladı: İşte Yapılacak İşlemler

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamayla, KYK ek kontenjan yurt başvurularının 2023 yılında başladığı ilan edildi. İşte başvuru süreci ve yurt ücretleri hakkında tüm detaylar.

2023 KYK Ek Yurt Başvuruları Başladı: İşte Yapılacak İşlemler
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 18:46

2023 KYK Ek Yurt Başvuruları Başladı: İşte Yapılacak İşlemler ve Detaylar. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamayla, KYK ek kontenjan yurt başvurularının 2023 yılında başladığı ilan edildi. İşte başvuru süreci ve yurt ücretleri hakkında tüm detaylar.

KYK Ek Kontenjan Başvuruları Ne Zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeni bir duyurusuyla, 2023 yılında KYK ek kontenjan yurt başvuruları başladığı ilan edildi. Özellikle yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora ve özel yetenek öğrencileri için bu başvuruların başlaması büyük bir merak konusu olmuştu. Başvuruların son günü 5 Ekim 2023 olarak belirlendi.

KYK Yurt Başvurusunda Bulunma Süreci

E-devlet platformu üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapan adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı bölümüne erişerek yurt başvurularını tamamlayabilecekler.

KYK'nın İlk Kayıt Ücreti Hakkında Bilgi

Yurtlarda ilk defa yer alacak öğrenciler için belirlenen ilk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurt ve tarihe göre değişkenlik gösterebilir. Bu ücretin detayında, yatak ücreti ve güvence bedeli bulunmaktadır. İlgili ücretlere banka ATM'leri ya da GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranından ulaşabilirsiniz.

KYK Yurt Tipleri ve Güncel Ücretler

KYK bünyesinde farklı özelliklere sahip 6 yurt tipi bulunmaktadır. Oda tipleri, mevcut kişi sayısı, yatak ve çalışma masası gibi faktörlere göre belirlenir. İşte 2023-2024 yılı için KYK yurt tipleri ve bu tiplere ait ücretler:

TİP1

  • Ücret: 345 lira
  • Depozito: 855 lira

TİP2

  • Ücret: 405 lira
  • Depozito: 1020 lira

TİP3

  • Ücret: 405 lira
  • Depozito: 1020 lira

TİP4

  • Depozito: 1100 lira

TİP5

  • Ücret: 510 lira
  • Depozito: 1200 lira

TİP6

  • Ücret: 570 lira
  • Depozito: 1365 lira

Kıbrıs

  • Ücret: 750 lira
  • Depozito: 1620 lira
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