2023 KYK Ek Yurt Başvuruları Başladı: İşte Yapılacak İşlemler ve Detaylar. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamayla, KYK ek kontenjan yurt başvurularının 2023 yılında başladığı ilan edildi. İşte başvuru süreci ve yurt ücretleri hakkında tüm detaylar.

KYK Ek Kontenjan Başvuruları Ne Zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeni bir duyurusuyla, 2023 yılında KYK ek kontenjan yurt başvuruları başladığı ilan edildi. Özellikle yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora ve özel yetenek öğrencileri için bu başvuruların başlaması büyük bir merak konusu olmuştu. Başvuruların son günü 5 Ekim 2023 olarak belirlendi.

KYK Yurt Başvurusunda Bulunma Süreci

E-devlet platformu üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapan adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı bölümüne erişerek yurt başvurularını tamamlayabilecekler.

KYK'nın İlk Kayıt Ücreti Hakkında Bilgi

Yurtlarda ilk defa yer alacak öğrenciler için belirlenen ilk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurt ve tarihe göre değişkenlik gösterebilir. Bu ücretin detayında, yatak ücreti ve güvence bedeli bulunmaktadır. İlgili ücretlere banka ATM'leri ya da GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranından ulaşabilirsiniz.

KYK Yurt Tipleri ve Güncel Ücretler

KYK bünyesinde farklı özelliklere sahip 6 yurt tipi bulunmaktadır. Oda tipleri, mevcut kişi sayısı, yatak ve çalışma masası gibi faktörlere göre belirlenir. İşte 2023-2024 yılı için KYK yurt tipleri ve bu tiplere ait ücretler:

TİP1

Ücret: 345 lira

Depozito: 855 lira

TİP2

Ücret: 405 lira

Depozito: 1020 lira

TİP3

Ücret: 405 lira

Depozito: 1020 lira

TİP4

Depozito: 1100 lira

TİP5

Ücret: 510 lira

Depozito: 1200 lira

TİP6

Ücret: 570 lira

Depozito: 1365 lira

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