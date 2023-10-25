2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte burs miktarları

Bu program kapsamında ilkokuldan üniversiteye kadar birçok öğrenciye ekonomik destek sunuluyor. Peki, 2023-2024 eğitim öğretim yılında burs başvuruları ne zaman sona erecek? Burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Programı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilere ekonomik destek sağlamak amacıyla her yıl burs programını düzenliyor. Bu program kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine belli şartlar dahilinde burs veriliyor.

Burs Başvuruları ve Sonuçları

2023-2024 eğitim öğretim yılında ortaöğrenim burs başvuruları sona ermiştir. Ancak yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvuruları 20 – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, her yıl burs sonuçlarını Aralık ayında açıklıyor. Bu bilgiye dayanarak, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da burs sonuçlarının Aralık ayında açıklanması beklenmektedir.

Burs Miktarları

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sağladığı burs desteği kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 750 TL, üniversite öğrencilerine ise aylık 1250 TL ödeme yapılacaktır. Bu miktarlar, öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ancak burs miktarının yeterli olup olmadığı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Siz de düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği burs programı, birçok öğrencinin eğitim hayatına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Burs başvuruları ve sonuçları hakkında en güncel bilgilere Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.