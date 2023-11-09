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2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 sonrası işe başlayanlar SGK az önce duyurdu! Yeni düzenlemede her şey değişti!

2008 ve sonrasında işe başlayan bireyler için emeklilik, prim günü sayısına göre farklılık gösterir.

2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 sonrası işe başlayanlar SGK az önce duyurdu! Yeni düzenlemede her şey değişti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-11-2023 08:35

Emeklilik için gerekli olan prim günü sayısı 3600, 4500 ve 5200 olarak belirlenmiştir. Ancak bu günlerin kazanılmasının yanı sıra, emeklilik yaşının da hesaba katılması gerekmektedir. Örneğin, 3600 prim günü ile emekli olabilmek için belirlenen yaş sınırı, kişinin sigortalı olduğu tarihe ve cinsiyetine göre değişebilir. Bu nedenle, emeklilik planınızı yaparken, hem prim gününüzü hem de yaşınızı dikkate almalısınız.

Kim Ne Zaman Emekli Oluyor?

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için, 3600 prim günü ile emeklilik mümkündür. Ancak 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için durum daha farklıdır. Bu kişiler, en az 7200 prim günü biriktirmek zorundadır ve emeklilik yaşı da daha yüksektir. Bu, özellikle genç çalışanlar için, emeklilik planlamasını daha karmaşık hale getirmektedir.

Erken Emeklilik Planlaması

Erken yaşlarda emeklilik planlaması yapmak, geleceğinize yatırım yapmanın en etkili yoludur. Erken planlama, tasarruflarınızın faizle katlanarak büyümesine olanak tanır. Bu nedenle, emeklilik planınıza mümkün olduğunca erken başlamalı ve düzenli tasarruf yapmalısınız.

Emeklilik Yaşı

Emeklilik yaşı, kişinin mali durumuna ve yaşam tarzına göre değişkenlik gösterebilir. Kendi durumunuzu analiz ederek ve uzun vadeli hedeflerinizi belirleyerek, en uygun emeklilik yaşını planlayabilirsiniz.

2008 sonrası işe başlayanlar için belirlenen emeklilik koşulları, geçmiş dönemlere nazaran bazı farklılıklar göstermektedir. Bu dönemde işe başlayan kişiler için bir yaş sınırı bulunmamakla birlikte, emeklilik için gerekli olan asgari prim günü sayısı 3600 olarak belirlenmiştir. 9 Eylül 1999 tarihinden önce işe girmiş olan sigortalılar için, bu prim gün sayısını doldurduklarında, diğer emeklilik koşullarını da sağladıkları takdirde, yaşları ne olursa olsun emeklilik haklarına kavuşabilmektedirler.

9 Eylül 1999 Sonrası Sigortalılar için Değişen Şartlar

Öte yandan, 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olmaya başlayan kişiler için durum daha farklıdır. Bu kişilerin emeklilik için sağlamaları gereken temel koşul, belirlenen yüksek prim gün sayısını tamamlamaktır. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için belirlenen prim günü sayısı en az 7200 olup, bu sayıya ulaşmadan emeklilik mümkün değildir. Bu durum, özellikle 2008 sonrası işe başlayanlar için, emeklilik planlamasını daha önceden ve dikkatli bir şekilde yapmanın önemini arttırmaktadır.

Emeklilik İçin Prim Günü ve Yaş İlişkisi

Emeklilik planlaması yapılırken, hem prim günü hem de yaş faktörünün dikkate alınması gerekmektedir. 2008 sonrasında işe başlayan ve daha fazla prim günü kazanmak zorunda olan kişiler için, emeklilik yaşını hesaplarken, prim günleri ile yaş arasındaki ilişkiyi anlamak büyük önem taşımaktadır. Prim günü sayısının artması, otomatik olarak emeklilik yaşının da yükselmesine neden olabileceği için, bu iki faktörün birlikte değerlendirilmesi gerekir.

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