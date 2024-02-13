200.000 TL'ye Kadar Sevgililer Günü Hediyesi Geldi, Bankadan Bugün Ödeme Verilecek

Sevgililer Günü yaklaşıyor ve alışveriş yapmak için mükemmel bir fırsat sunuluyor! Hepsipay ve N Kolay Kredi iş birliğiyle, Hepsiburada uygulaması üzerinden alışveriş yaparken kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir fırsat sizi bekliyor.

Hepsipay ile N Kolay Kredi

Hepsipay, online veya fiziksel mağazalardan yapacağınız alışverişlerde kullanabileceğiniz bir cüzdandır. Bu sevgililer gününde, Hepsipay'in sunduğu avantajlarla alışverişinizi daha da keyifli hale getirebilirsiniz. %3,79 faiz oranı ve 36 aya varan taksit seçenekleriyle N Kolay Kredi'den yararlanarak alışverişlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

N Kolay Kredi Nedir?

N Kolay Kredi, ihtiyaçlarınızı karşılamak için Hepsipay üzerinden ulaşabileceğiniz bir kredi seçeneğidir. 200.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz bu kredi, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunar. Hepsiburada uygulaması üzerinden Hepsipay'e giriş yaparak, cüzdanınızı N Kolay Kredi ile doldurabilir ve Sevgililer Günü alışverişlerinizi hemen başlatabilirsiniz.

Nasıl Yararlanılır?

Hepsiburada uygulamasını indirin ve Hepsipay'e giriş yapın. Ardından, N Kolay Kredi seçeneğini seçerek cüzdanınızı doldurun. Artık Sevgililer Günü alışverişlerinizi yapmaya hazırsınız! Detaylı bilgi için nkolay.com adresini ziyaret edebilirsiniz.