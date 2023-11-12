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20.000 TL %0 faizli nakit para veriliyor! Başvuru şartı yok, trink alıyorsunuz

QNB Finansbank, müşterilerine cazip bir teklifle geliyor: "Bu fırsat insanı QNB Finansbanklı yapar!" Şimdi, QNB Mobil uygulamasını indirerek, görüntülü görüşme ile her yerden kolayca QNB Finansbank müşterisi olabilir ve bankacılığın sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz.

20.000 TL %0 faizli nakit para veriliyor! Başvuru şartı yok, trink alıyorsunuz
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 19:45

QNB Finansbank, müşterilerine özel bir fırsat sunuyor. 10.000 TL tutarında, %0 faizli ihtiyaç kredisi imkanı, müşterilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir çözüm sunuyor. Bu krediyle, acil nakit ihtiyaçlarınızı faiz yükü olmadan karşılayabilirsiniz.

10.000 TL %0 Faizli Taksitli Nakit Avans

Banka ayrıca, müşterilerine 10.000 TL tutarında %0 faizli taksitli nakit avans fırsatı da sunuyor. Bu imkan sayesinde, nakit avans ihtiyacınızı uygun koşullar altında karşılayabilirsiniz.

Toplamda Faizsiz 20.000 TL

QNB Finansbank'ın sunduğu bu iki fırsatla, toplamda 20.000 TL'ye kadar faizsiz finansman sağlayabilirsiniz. İhtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçenekleriyle, finansal ihtiyaçlarınızı avantajlı bir şekilde çözebilirsiniz.

%37 Tanışma Faiziyle Günlük Kazandıran Çift Sarılı Hesap

Banka, müşterilerine tanışma faizi avantajıyla birlikte, günlük kazanç sağlayan Çift Sarılı Hesap seçeneği de sunuyor. %37 tanışma faiziyle, paranızı değerlendirirken daha yüksek getiri elde edebilirsiniz.

QNB Finansbank'ın bu cazip teklifleri, her türlü finansal ihtiyacınıza uygun çözümler sunarak, bankacılık deneyiminizi daha avantajlı hale getiriyor. Bu fırsatlarla, QNB Finansbank müşterisi olmanın ayrıcalıklarını yaşayabilirsiniz.

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