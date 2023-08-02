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20.000 TL, 24.000 TL, 26.000 TL ödeme: Bankamatik kartı hesabınıza bu ödemeler şipşak yatıyor!

Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan bu özel kampanya, internet siteleri üzerinden duyuruldu.

20.000 TL, 24.000 TL, 26.000 TL ödeme: Bankamatik kartı hesabınıza bu ödemeler şipşak yatıyor!
Yayın Tarihi : 2023-08-02 09:16

Bankamatik kartı hesabınıza bu ödemeler şipşak yatıyor! 20.000 TL, 24.000 TL, 26.000 TL ödeme-  Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan bu özel kampanya, internet siteleri üzerinden duyuruldu. Nakit ihtiyacınız olduğunda, Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisi kampanyası ile 20.000 TL, 24.000 TL, 26.000 TL arasında onay alabilirsiniz. Gelir belgesi olmadan ve 36 ay vadeli ödemelerle ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ayrıca, bu kampanya kapsamında size, hemen aynı gün içinde 3 ay ertelemeli kredi imkanı da sunuluyor. Böylece istediğiniz zaman ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

20.000 TL, 24.000 TL, 26.000 TL ödeme Bankamatik kartı hesabınıza bu ödemeler şipşak yatıyor!

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştirirken, banka müşterisi olanlar şubelere gitmeden de mobil uygulamalar üzerinden kolayca başvuruda bulunarak ödemelerini alabilirler. Yapı Kredi Bankası, cep telefonunuz aracılığıyla SMS ile kredi başvurusu yapma imkanı da sunuyor. Ayrıca resmi internet sitesinden bilgi alarak nakit kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Akbank da bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası ile başvuruları hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor ve nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle ödeme imkanı sağlıyor. Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak ve hızlıca başvuruda bulunmak için internet şifresi oluşturarak hesabınız üzerinden başvuru yapabilir ve bu bankadan kredi kullanabilirsiniz.

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