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Gecce Magazin Haberleri

2000-1000-500 TL'lik banknot için flaş gelişme! Piyasaya sürüldü mü?

Son dönemde ürün fiyatlarının yükselmesi ve alım gücünün azalmasıyla birlikte, Türkiye'de en yüksek değere sahip kağıt para 200 TL olarak biliniyor

2000-1000-500 TL'lik banknot için flaş gelişme! Piyasaya sürüldü mü?
Yayın Tarihi : 2023-06-19 09:57

Piyasaya sürüldü mü? 2000-1000-500 TL'lik banknot için flaş gelişme- Türk Lirası'nın değer kaybıyla beraber, 500 TL, 1000 TL ve 2000 TL'lik banknotlar hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. 500 TL banknotuyla ilgili haberlerin ardından, 1000 TL ve 2000 TL'lik yeni banknotların tanıtılması da gündemde önemli bir konu haline geldi.

Son dönemde ürün fiyatlarının yükselmesi ve alım gücünün azalmasıyla birlikte, Türkiye'de en yüksek değere sahip kağıt para 200 TL olarak biliniyor. Ancak bu durumun değişmesi ve yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği konuşuluyor. Bu bağlamda, yakın zamanda yeni banknotların piyasaya sürüleceği konuşulmaya başlandı. Merkez Bankası'nın bu konuda tasarrufu ve çalışmaları nelerdir?

Merkez Bankası'nın yetki sahibi olduğu para basma konusunda, 1000 TL ve 500 TL banknotların yanı sıra Darphane'nin de 2,5 TL, 5 TL ve 10 TL madeni paraları basma çalışmaları yürüttüğü belirtiliyor. Yeni banknotların turkuaz renkte olacağı ve "Paraların önümüzdeki aylarda tedavüle gireceği" gibi ifadeler de sosyal medyada dolaşıyor. Ancak bu konularla ilgili olarak daha önce Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Güven Pado tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilmiş ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bu iddiaları yalanlamıştı.

Ancak ilerleyen dönemlerde, yeni banknotların basılması ihtiyacının olduğu ve bu doğrultuda çalışmaların yapıldığı ifade ediliyor. 

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