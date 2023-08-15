2 yıl ve 48 ay vadeli, faizsiz olarak 150.000 TL veriliyor! SGK başvuru ekranı açıldı!

SGK başvuru ekranı açıldı! 2 yıl ve 48 ay vadeli, faizsiz olarak 150.000 TL veriliyor- Evlilik planları kuran çiftler için merakla beklenen haber sonunda geldi. Türk hükümeti, aile birliğini güçlendirmeyi ve evliliği teşvik etmeyi amaçlayarak, evlilik kredisini içeren yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuna göre, gelecek yıl evlenmeyi düşünen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla özel bir kredi sunulacak.

Hükümet, evliliklerini yeni kuracak çiftlere, geri ödemesiz ilk iki yıl ve 48 ay vadeli, faizsiz olarak 150 bin Türk Lirası tutarında evlilik kredisi imkanı sağlama planı yapıyor. Bu özel adımın yanı sıra, Aile ve Gençlik Bankası'nın hizmet yelpazesi, aile birliğini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla farklı hizmetlerle genişletilecek.

Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir açıklama yaparak, evlilik ödeneği başvurularının başladığını duyurdu. SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir veya aylık alan kız çocuklarına evlilik ödeneği verileceği belirtildi.

Evlilik ödeneği, gelir veya aylığı kesilen kız çocuklarına yönelik bir ödemedir ve evlenme tarihindeki gelir veya aylığın iki yıllık tutarı olarak verilir. SGK'ya başvuran hak sahibi kız çocuklarının, evlenme tarihini kanıtlayan belgeleri sunmaları gerekmektedir.

Evlilik ödeneği verilen kız çocuklarının gelir veya aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulacaktır. Gelir veya aylıklar, durdurulduğu tarihten iki yıl sonra tamamen kesilecektir. Bu süreçte diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıklarının ise kesildiği tarihten itibaren artırılacağı belirtiliyor.

Türk hükümeti, aile birliğini desteklemek ve evlenmeyi teşvik etmek amacıyla evlilik kredisini tanıtarak ülke vatandaşlarına kolaylık sağlıyor. Bu yeni uygulama ile birlikte evlilik ödeneği ve destek hizmetleri de genişletilerek aile kurumu güçlendirilmeye çalışılıyor. Bu adımlar, ailelerin ekonomik anlamda daha sağlam temellerle birleşmelerini ve geleceğe daha umutla bakmalarını amaçlar.