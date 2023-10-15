2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli 18 ile 25 yaş arasındakilere faizsiz 150 bin TL başvuru şartları açıklandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasına göre, evlilik kredisi Aile ve Gençlik Bankası tarafından verilecek. Bu bankanın kurulması için gereken kanun teklifi ise kısa süre içinde Meclis'e sunulacak. Bu ay Meclis'e sunulması beklenen düzenlemenin detaylarına ilişkin son dakika açıklamaları geldi. Evlilik kredisinde yaş şartının getirileceği bildirildi.

Öncelikle, evlilik kredisinin deprem bölgesi için başlatılacağı belirtildi. Ancak kısa bir süre sonra Türkiye genelinde tüm iller için başvuruların kabul edileceği açıklandı. İlk etapta deprem bölgesinde yaşayan çiftlere 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi verilecek.

Bu kredinin finansmanı yeraltı kaynaklarından sağlanacak. Özellikle Gabar'da bulunan petrol ve Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz kaynaklarından elde edilecek gelir, Aile ve Gençlik Bankası'nın finansmanını oluşturacak ve kredinin kaynakları bu şekilde sağlanacak.

Teklifin bu ay Meclis'e sunulması planlanıyor. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasını öngören kanun teklifinin Meclis tarafından onaylanmasının ardından banka faaliyete geçecek ve kredi başvuruları kabul edilecektir.

Başvuru şartlarına dair bilgiler de açıklandı. Yeni Şafak'tan Aras'ın haberine göre, evlilik kredisinin detayları şu şekildedir:

Evlilik kredisi, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak verilecektir.

Kredi başvurusunda bulunacak çiftlerin yaş aralığı 18 ile 25 yaş arasında olmalıdır.

Bu kredi için finansmanın yeraltı kaynaklarından sağlanacak olması da önemli bir ayrıntı. Ülkemizin sahip olduğu petrol ve doğalgaz kaynakları, genç çiftlerin evlilik hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak. Bu kaynaklar, Aile ve Gençlik Bankası'nın faaliyetlerini desteklemek için kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, Aile ve Gençlik Bankası'nın kuruluşuna ilişkin kanun teklifi de kısa süre içinde Meclis'e sunulacak. Bu adımın ardından banka resmi olarak faaliyete geçecek ve kredi başvuruları kabul edilecektir.

Bu kredi ile ilgili detaylar ve başvuru şartları, genç çiftlerin yakından takip etmesi gereken önemli bir gelişmedir. Evlilik kredisi, gençlerin hayatlarını birleştirmelerine ve yeni bir aile kurmalarına destek olacak büyük bir adımdır.