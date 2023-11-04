2. yeni torba yasa: Milyonları kapsıyor! Emeklilik, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik ve daha fazlası…

Yakın bir zamanda yürürlüğe girmesi beklenen 2. Yeni Torba Yasa tasarısı da bu hedefler doğrultusunda bir dizi düzenleme içeriyor. Bu tasarı, Bağ-Kur prim eşitlemesinden, aile ve gençlik bankasının kurulmasına, taşeron işçilere kadro verilmesinden, ev hanımlarına emeklilik imkânı tanınmasına kadar pek çok önemli konuyu gündeme taşıyor.

Aile ve Gençlik Bankası'nın Kurulması

Günümüzde aile ve gençlik politikaları, sosyal devlet anlayışının en önemli göstergelerinden biri haline gelmiş durumda. Önerilen tasarıyla kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası, bu anlayışın finansal bir dayanağa kavuşturulmasını amaçlıyor. Petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarından elde edilecek gelirlerle beslenecek olan bu banka, sosyal yardım programlarının daha sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunacak.

Faizsiz Evlilik Kredisi

Evlilik, aile yapısının temelini oluşturan ve toplumsal yapıyı güçlendiren bir kurum olarak kabul ediliyor. Ancak ekonomik zorluklar nedeniyle birçok genç çift, evlilik kararlarını ertelemek zorunda kalabiliyor. Tasarıda yer alan faizsiz evlilik kredisi uygulaması, genç çiftlere maddi destek sağlayarak, bu önemli adımı atabilmeleri için kolaylık sunmayı hedefliyor.

Ev Hanımlarına Emeklilik İmkanı

Ev hanımlarının emeklilik hakları, uzun yıllardır tartışılan ve çözüm bekleyen bir konu. İsteğe bağlı sigorta sistemi, bu soruna bir çözüm olarak öne çıkarken, devletin bu primlerin bir kısmını üstlenmesi, ev hanımlarının emeklilik hakkını daha erişilebilir kılacak.

Anneler İçin Yıpranma Payı

Annelik, hem fiziksel hem de duygusal olarak kadınlar üzerinde büyük bir yük oluşturabiliyor. Ağır iş koşullarında çalışan anneler için yıpranma payı, bu yükü hafifletmek ve annelere emeklilik sürecinde avantajlar sağlamak üzere tasarlanmış bir düzenleme. Kadınların iş yaşamındaki zorluklarına dikkat çeken bu düzenleme, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da önemli bir adımı temsil ediyor.

Bağkur Prim İndirimi ve Taşerona Kadro

Küçük esnafın ve taşeron olarak çalışan kişilerin sosyal güvenlik hakları, ekonomik istikrar ve adalet anlayışı çerçevesinde iyileştirilmeye çalışılıyor. Bağ-Kur primlerindeki indirim ve taşeron işçilere kadro imkanı sunulması, bu iki kesimin uzun süredir beklediği ve ihtiyaç duyduğu değişiklikleri içeriyor.

Memurlara 3600 Ek Gösterge

Kamu görevlilerinin emeklilik şartlarını iyileştirmek amacıyla gündeme gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi, kamu çalışanlarının maaş ve emeklilik haklarında önemli iyileştirmeler sağlamayı vaat ediyor.

Tasarının gündeme getirdiği bu düzenlemeler, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışını güçlendirecek ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Ancak, bu yeniliklerin hayata geçirilmesi ve etkilerinin görülmesi, yasal süreçlerin ardından daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Vatandaşlar ve ilgili tüm kesimler, tasarının yasalaşmasını ve uygulamaya konulmasını yakından takip ediyor.