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2. torba yasa son dakika müjdesi! Kademeli emeklilik, belediye şirket işçilerine kadro, staj çıraklık 3600 ek gösterge geçti mi?

Hükümete yakınlığı ile bilinen A Haber, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2. torba yasa çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü aktardı.

2. torba yasa son dakika müjdesi! Kademeli emeklilik, belediye şirket işçilerine kadro, staj çıraklık 3600 ek gösterge geçti mi?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Kademeli emeklilik, belediye şirket işçilerine kadro, staj çıraklık 3600 ek gösterge geçti mi? 2. torba yasa son dakika müjdesi-   Söz konusu kaynağa göre, 2. torba yasayla birlikte pek çok sorunun çözüleceği vurgulanırken, torba yasada nelerin yer alacağı ve beklentilerin neler olduğu açıklandı.

2. Torba Yasada Neler Olacak?

Yayınlanan açıklamada, 2. torba yasa ile gelecek düzenlemelerden bazılarına şu şekilde yer verildi: "Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz."

Söz konusu torba yasada, seçim öncesi müjdelenen bazı düzenlemelerin de bulunacağı belirtildi. Bu düzenlemeler arasında, 1. kademe tüm memurlara ek gösterge verilmesi, SSK ile Bağ-Kur prim eşitlemesinin yapılması, evlenecek gençlere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz 150 bin liralık evlilik kredisi verilmesi ve taşerona kadro konusunun yer aldığı ifade edildi. 

Çalışmalar Hız Kesmeden Sürüyor

Açıklamada, 1 Ekim tarihinde başlayacak meclis oturumunda ele alınacak olan 2. torba yasa için çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam ettiği ifade edildi. 2. torba yasa üzerindeki çalışmaların hala devam ettiği ve yasanın kapsamının, içeriğinin ne olacağına dair görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Torba yasanın Ekim ayının ilk günlerinde netleşmesi ve en geç Ekim ayının ortalarına doğru, en sonunda ise ay sonuna doğru meclis genel kuruluna getirilmesinin beklendiği vurgulandı.

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