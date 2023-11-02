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2 Kasım Diyanet Tv 2024 hac kura çekiliş sonuçları: HAC kura sonucu, kazanan asıl ve yedek isim listesi

Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2024 yılı hac kura çekimi sonunda başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen bu önemli etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşiyor.

2 Kasım Diyanet Tv 2024 hac kura çekiliş sonuçları: HAC kura sonucu, kazanan asıl ve yedek isim listesi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-11-2023 10:42

Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen hac kura çekimi, hac vizesi başvurusu yapan ve hacca gitmek isteyen vatandaşların merakla beklediği bir an. Kura çekiminde, başvuranların kimlik bilgileri ve diğer gerekli belgeler titizlikle incelenir ve hak kazananlar belirlenir. Bu hak kazananlar, 2024 yılı hac mevsiminde kutsal topraklara gitme fırsatını yakalarlar.

Hac Kura Çekimi Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği soru şu: "Hac kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?" Son dakika bilgilerine göre, 2024 yılı hac kura çekiminin sonuçları bugün saat 21.00'de açıklanacak. Bu sonuçları öğrenmek için ise e-Devlet kapısını kullanabilirsiniz. E-Devlet kapısı üzerinden kura sonuçlarına kolayca erişim sağlayabileceksiniz.

Hac Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Hac kura sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet kapısını kullanabilirsiniz. E-Devlet kapısına giriş yaparak "Hac Kura Sonuçları" bölümünden sonuçları sorgulayabilirsiniz. Ayrıca, sonuçlar açıklandıktan sonra Diyanet Tv üzerinden de güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Hac Kura Sonuçlarını Öğrenmek ve Kesin Kayıt Başvurusu İçin Tıklayınız: Diyanet İşleri Hac İşlemleri

Kura sonuçlarını öğrenmek ve kesin kayıt başvurusu yapmak için yukarıdaki linki tıklayabilirsiniz. Bu link üzerinden işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Hac için hak kazandıysanız, kesin kayıt başvurusunu yapmayı unutmayın. Hayırlı bir hac mevsimi geçirmeniz dileğiyle!

Hac Kura Çekimi Canlı Yayını

Kura çekimi canlı yayını için herhangi bir link veya YouTube videosu henüz yayınlanmamıştır. Ancak Diyanet Tv üzerinden kura çekimi hakkında son dakika bilgilerini takip edebilirsiniz.

Hac kura çekimi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kazananlar sevinçle dolacak, hacca gitme fırsatı yakalayacaklar. İşte bu özel etkinliğin heyecanı, Türkiye genelinde milyonlarca insanı etkisi altına almış durumda.

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