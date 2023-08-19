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2. faz başvurusu başladı! SGK çalışan kadınlara ve annelere devlet desteği aylık 325 Euro ödeyecek

SGK çalışan kadınlara ve annelere devlet desteği aylık 325 Euro ödeyecek. 2. faz başvurusu başladı!

2. faz başvurusu başladı! SGK çalışan kadınlara ve annelere devlet desteği aylık 325 Euro ödeyecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-08-2023 08:57

Ülkemizin iş gücü piyasasında kadınların daha etkin bir rol üstlenmelerini sağlamak ve annelik sonrası kariyerlerini sürdürebilmelerine destek olmak amacıyla önemli bir adım atıldı. 

SGK Başkanı Kürşad Arat: Çalışan Anneler İçin Yeni Destek Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Kürşad Arat ise çalışan annelere yönelik yeni destek paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Arat, çalışan annelere sağlanacak olan desteklerin ve teşviklerin detaylarını paylaştı. Yapılan açıklamada, çalışan annelerin daha güçlü bir ekonomik temele sahip olabilmeleri için özel desteklerin sunulacağı vurgulandı.

SGK Çalışan Anne Desteği Paketi 2023 Başvuru Süreci

Toplantıya katılan AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo, yeni destek paketi hakkında önemli bir duyuruda bulundu. Hidalgo, 2023 yılında 2. faz başvurularının alınacağını ve bu kapsamda çalışan annelere yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti. SGK Başkanı Kürşad Arat ise yaptığı açıklamada, 2023 yılında da çalışan annelere yönelik destek paketinin devam edeceğini ve bu paket kapsamında 9.574,59 anneye aylık 325 Euro destek ödemesi sağlandığını ifade etti.

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