2. EYT Onay Aldı! TBMM Onayından Geçti! Erken Emekli Olacaklar Dikkat!

Türkiye'de çalışma hayatıyla ilgili önemli değişiklikler kapıda! Milyonlarca kişi için umut vadeden bir erken emeklilik fırsatı doğuyor. Yeni yasa düzenlemeleriyle, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında olmayanlar için özellikle ev kadınlarına ve küçük esnafa erken emeklilik imkanları sunuluyor. Bu yeni düzenlemeler, devletin sosyal güvence ve emeklilik hakkı sağlamak adına attığı önemli adımların bir yansıması. Ayrıca, Bağ-Kur'lular için de önemli avantajlar sunuluyor. İşte detaylar:

Ev Kadınlarına Sosyal Güvence ve Emeklilik

Aile Koruma Paketi kapsamında yapılan yeni düzenleme ile ev kadınlarına büyük bir müjde veriliyor. Artık ev kadınları da sosyal güvence ve emeklilik hakkına kavuşacak. Devlet, prim ödemelerinin üçte birini karşılayarak, kadınların geri kalanını ödeyerek emeklilik hakkını elde etmelerini sağlayacak. Özellikle bu düzenleme, ev kadınlarının ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü bir katılımını desteklemeyi amaçlıyor.

Bağ-Kur'lular İçin 5 Yıl Avantaj

Yeni yasal düzenlemeler, Bağ-Kur'lular için de büyük bir avantaj sunuyor. Özellikle küçük esnaf ve sanatkarlar, 8 Eylül 1999 öncesinde kadınlar için 7200, erkekler için ise 9000 gün olan Bağ-Kur prim şartını artık 7200 güne indiriyor. Bu, esnaf ve küçük işletmeler için önemli bir kolaylık sağlarken, özellikle kuaförler, terziler ve bakkallar gibi meslek gruplarına 5 yıllık emeklilik avantajı sunuyor.

EYT'lilere Avantajlar

Yeni düzenlemeler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında olanları da göz ardı etmiyor. Artık yaş şartını tamamlamış ama 9000 gün prim dolduramamış küçük esnaf, 7200 gün prim tamamladıklarında hemen emeklilik hakkına kavuşacaklar. Bu, EYT'liler için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, ek prim günü avantajı ile 5 yıl daha fazla prim ödemekten kurtulmaları, emeklilik süreçlerini hızlandıracak.

Mini EYT Olarak Biliniyor

Bu kapsamlı düzenlemeler, Mini EYT paketi olarak anılıyor. Torba yasa maddeleri arasında yer alan bu düzenlemelerin ne zaman yürürlüğe gireceği ise merak konusu. Ancak, bu reformların bir an önce hayata geçmesi bekleniyor. Özellikle erken emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi için bu düzenlemelerin kabul edilmesi büyük bir önem taşıyor. TBMM'den geçerse ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa, yeni düzenlemeler resmi gazetede yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.