2. el otomobilde tarihi fırsat kapıya geldi! Gümrükten 196.150 TL'ye temiz araç satışı başladı

Gümrükten 196.150 TL'ye temiz araç satışı başladı! 2. el otomobilde tarihi fırsat kapıya geldi- Haziran ayıyla birlikte otomobil fiyatlarında yaşanan zam, ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi ve vatandaşların otomobil alma hayallerini zorlaştırdı. Bu sürekli artan fiyatlar, birikim yapmaya çalışan vatandaşları mağdur etmeye başladı. Bu durum, vatandaşları yeni alternatiflere yönelmeye sevk ediyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan uygun fiyatlı otomobiller, binlerce kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu araçlara sahip olmak isteyen vatandaşların belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Araçlar satın alındıktan sonra belirlenen süre içinde belirlenen yerden teslim alınması gerekmektedir.

Fiyatları 196.150 TL'den Başlayan Araçlar

Gümrükten satışa çıkan araçlar, uygun fiyatlarla vatandaşlara ihale yoluyla sunulmaktadır. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte artık otomobiller için elektronik ortamda teklif verilebilmektedir. Resmi internet sitesi üzerinde, yeni otomobillerin 196.150 TL'den başlayan fiyatları görülebilmektedir.

Araçlara teklif verebilmek için belirlenen teminat tutarının banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Bu ödeme işlemiyle birlikte resmi olarak otomobil için teklifte bulunulmuş olunur. Fiyatlar, aracın durumu ve modeli göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Vatandaşlar, otomobillerin sürekli olarak değer kazanması nedeniyle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda yatırım amaçlı da bu araçları satın alabilmektedir. E-ihale sistemi binlerce kişi tarafından sürekli takip edilmekte olup günlük olarak onlarca yeni araç eklenmektedir.

Otomobil Teslimatı Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Ödeme işlemi aşamasında onayladığınız satış şartnamesinin ıslak imzalı bir örneği, satışı gerçekleştiren birime iadeli taahhütlü posta ya da elden ulaştırılmadan teslimat işlemlerine başlanmaz. Satış şartnamesi, ihaleyi yapan birime ulaştıktan sonra, teslimat evrakları posta yoluyla ya da talep etmeniz durumunda elden tarafınıza ulaştırılacaktır.