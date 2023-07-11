2. el otomobil satacaklar işte şimdi yandınız! Bunu yapanlar tek tek patlayacak! Demedi demeyin

Bunu yapanlar tek tek patlayacak! Demedi demeyin! 2. el otomobil satacaklar işte şimdi yandınız- Geçtiğimiz hafta duyurulan ikinci el araba alımı ve satımında yeni düzenlemeler, ticaret sektöründe büyük yankı uyandırdı. Bugün yapılan son dakika açıklamasında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından konuyla ilgili önemli detaylar paylaşıldı. Bakan Bolat, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, ikinci el araba piyasasında denetimlerin sıklaştığını ve stokçuluk faaliyetlerine yönelik cezaların kesildiğini belirtti.

Bakan Bolat, 2. el araç satışında yapılan düzenlemeler hakkında bilgi vererek, yetkili satıcılarla birlikte bireysel satıcılara da kısıtlamalar getirildiğini açıkladı. Artık bireysel satışlarda bir senede 3'ten fazla yapılan satışların ticari satış olarak kabul edileceğini vurgulayan Bakan Bolat, bu düzenlemenin araç piyasasında adil rekabeti sağlamayı hedeflediğini ifade etti. Ayrıca, 6 ay ve 6 bin km sınırının uzatıldığı bilgisini paylaşarak, bu sınıra uymayan satıcılar hakkında yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Bakan Bolat, ikinci el araba fiyatlarının sıfır araç satış fiyatlarını aşamayacağına dair bir uyarıda bulundu. 15 Temmuz tarihinden sonra ilan sayfalarında yapılan ilanlarda bu kurala uyulması gerektiğini vurgulayan Bakan Bolat, uyulmaması halinde 300 bin liraya kadar ceza kesileceğini bildirdi. Ayrıca, Türkiye Noterler Birliği ile işbirliği yapıldığını ve noterlerin de bireysel satışlarda yılda 3'ten fazla işlem yapmayacaklarını ifade etti.

Fahiş fiyatlar ve stokçuluk faaliyetlerine karşı cezaların kesilmeye devam ettiğini belirten Bakan Bolat, ülke genelinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda toplamda 212 milyon lira tutarında idari para cezası kesildiğini açıkladı. Ayrıca, bakanlık müfettişleri tarafından tebdili kıyafetle yapılan denetimlerde, sıfır araç fiyatlarını aşan satışlar tespit edilerek cezaların uygulandığı bilgisini paylaştı.

İkinci el araba alımı ve satımıyla ilgili yapılan bu düzenlemeler, piyasada adil rekabetin sağlanması ve tüketicilerin korunması amacıyla hayata geçirildi. Bakan Bolat'ın açıklamalarıyla birlikte denetimlerin sıkılaştığı ve haksız uygulamaların önüne geçildiği vurgulandı.