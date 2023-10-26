2. el otomobil piyasası patladı: Yeni araçlar da geliyor

Bakanlık, sıfır araba kuyruğuna kendisini ve yakınlarını yazdırarak, kısa süre sonra yüksek fiyatlara satış yapma amacında olanları engelledi. Bu durum, 2. el araba piyasasında ciddi bir düşüşe neden oldu.

TÜİK Verileri Piyasada Düşüşü Gösteriyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı verilere göre, hükümetin bu önlemleri piyasada etkisini gösterdi. Her ay yaklaşık 1 milyon civarında gerçekleşen devir işlemleri, geçen ay 774 binde kaldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre sadece biraz daha fazla.

2. El Otomobil Piyasası Dengeleniyor

Geçen sene 6.8 milyon araç 2. elde el değiştirirken, bu yılın 9. ayında bu rakam 8.2 milyona yükseldi. Mayıs ayında ise 1 milyon 104 bin araç el değiştirdi. Bu artışın en büyük nedeni olarak seçimler ve dolar kurundaki beklenen hareketler gösteriliyor.

Yüksek Krediler ve Fiyatlar Satışları Etkiledi

Yüksek orandaki taşıt kredileri ve fiyatların ciddi seviyelere ulaşması, 2. el araba satışlarında gerilemeye neden oldu.

700 Bin Araç Piyasaya Sürülecek

Devlet, Yediemin otoparklarında tuttuğu araçları satışa sunacak. 1 Kasım'dan itibaren satışa çıkacak olan bu araçların piyasaya girmesiyle, 2. el araba fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, 2. el araba piyasasında önemli değişikliklere işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde piyasanın nasıl şekilleneceği merak konusu.