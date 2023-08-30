2. el otomobil fiyatları vatandaşı mest etti! İkinci elde balon fiyatlar patladı! Galericiler unhappy!

Galericiler unhappy! 2. el otomobil fiyatları vatandaşı mest etti! İkinci elde balon fiyatlar patladı- Sıfır araba fiyatlarında yaşanacak değişimler öncesi, ikinci el araba piyasasında işler tersine döndü. Sektör yetkilileri, piyasada yaşanan durgunluğa ve gerilemeye dair yeni uyarılarda bulundu. İkinci el araba fiyatlarında önceki dönemde yaşanan fahiş artışlar, Ticaret Bakanlığı'nın yeni uygulamaları ve tedbirleri sonucu bir miktar dengelemeye uğradı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel'e göre, ikinci el araba fiyatlarında artışlar durdu.

Ticaret Bakanlığı'nın Yeni Tedbirleri ve Etkileri

Piyasada yaşanan aşırı fiyat artışları ve ilanların sıfır araba fiyatından daha yüksek fiyatla satılması sonrası, Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen yasaklarla durum değişti. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel yaptığı açıklamada, "Otomobile erişimi olumsuz etkileyen uygulamalar, yayınlanan yönetmelik sonrasında son buldu. Aynı zamanda ikinci el otomobil fiyat artışları da durduruldu ve spekülatif fiyatlar kontrol altına alındı. Hatta bu nedenle fiyatlarda belli bir oranda düşüş yaşandı." dedi.

Satış Adetlerindeki Düşüş ve Piyasadaki Durum

Ertemel, şu anda ikinci el araba piyasasında bir durgunluk olduğunu belirtirken, "İçinde bulunduğumuz dönemde ikinci el araba satış adetlerinde düşüş yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Fiyat Artışlarının Durdurulması ve Fiyat Gerilemeleri

Ertemel, ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışların tamamen durduğunu vurgulayarak, "Otomobil piyasasındaki balon etkisi sona erdi. Zaman zaman birebir iletişimde ekstra ücretler talep edilse de, sıkı denetimler ve bu araçların talep görmemesi nedeniyle bu tür yöntemler otomatik olarak sona erecektir. Bu bağlamda fiyatlarda gerilemeler yaşanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Sıfır Araba Fiyatlarındaki Etki ve Öngörüler

Ertemel, sıfır araba fiyatlarına ilişkin olarak, "Sıfır araçlarda fiyat artışları olmadığı takdirde, düşük talep nedeniyle fiyatlarda daha da düşüş yaşanabilir." ifadelerini kullandı. Bu şekilde sıfır araba fiyatlarının da durgunluktan etkilenebileceği öngörüsünü paylaştı.

NOT: Burada yer alan bilgiler İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel tarafından yapılan açıklamalardan derlenmiş olup gecce.com.tr tarafından yatırım tavsiyesi verilmemiştir.