2. el otomobil almak isteyenlere artık güzl haber verildi! Tarih açıklandı! Galericiden, sahibinden fiyatlar dibi görecek! Bekle gör

Tarih açıklandı! Galericiden, sahibinden fiyatlar dibi görecek! Bekle gör... 2. el otomobil almak isteyenlere artık güzl haber verildi- Otomotiv veri analiz firması Cardata'nın CEO'su Hüsamettin Yalçın'a göre, ikinci el araç fiyatları Ağustos ayı itibarıyla düşüş eğilimine girdi. Yalçın, "Seçim sonrası ikinci el satışlarında bir düşüş gözlendi ve bu düşüş devam ediyor. Temmuz sonundan itibaren fiyatlar da etkilenmeye başladı. Bu düşüşte birkaç ana etken bulunuyor. İlk olarak, pandemi nedeniyle sıfır kilometre araçlarda yaşanan bulunurluk sorunu artık daha az sorun teşkil ediyor. Bu nedenle sıfır kilometre araç bulunamayan kişiler, ikinci el araçlara yöneliyordu ve bu da fiyatları yükseltiyordu. Ancak şu anda insanlar sıfır km araç bulabildikleri için ikinci el araçlara olan talep azaldı. Ayrıca alım gücündeki düşüş de fiyatları aşağı çekiyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Diğer bir uzman olan Otomerkezi'nin CEO'su Muhammed Karakaş ise yaz boyunca ikinci el otomobil fiyatlarının düşüşünü sürdüreceğini belirtti. Karakaş, "Bu düşüşün 15 Eylül'e kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ancak bu tarihten sonra döviz kuru ve diğer faktörler nedeniyle düşüşün daha da yavaşlayacağını öngörüyoruz." dedi.

İkinci el araç piyasasında daralma yaşanmasına rağmen, sıfır kilometre araçlarda henüz düşüş yaşanmadı. Ancak talepte bir yavaşlama söz konusu. Yüksek enflasyon ve kredi erişimindeki zorluklar, sıfır araç pazarında iptallerin başladığına işaret ediyor.