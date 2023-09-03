2. el araba ve konut satışlarına vatandaşları mest eden önlem! Devlet sahibinden satışlarında sazı eline aldı!

Özellikle internet üzerinde gerçek dışı fiyatlarla ilan verenlerin sayısındaki artış, Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Sonunda, usulsüz satışların ve fahiş fiyatların önüne geçmek için yeni önlemler alınmaya başlandı.

İnternet Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda ilan sitelerinde gözlemlenen gerçeği yansıtmayan fiyatlar, fiyat şişirmeleri ve aldatmacalar nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu ve bu konuda artan şikayetlerin geldiğini belirtti. Bu bağlamda, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasının zorunlu olduğunu açıkladı.

Yeni Yönetmelikler Neler Getiriyor?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, internet üzerinden yapılan araba ve emlak satışları daha sıkı denetim altına alınacak. İşte bu yeni düzenlemelerin başlıca getirdiği önlemler:

Sahte Hesaplarla İlan Verilmesi Engelleniyor: Artık ilan sitelerinde sahte hesaplar üzerinden ilan vermek engellenecek. Her kullanıcı kendi açık kimliğini gizlemeksizin ilan verebilecek.

Taşınmaz ve Taşıt Sahipliği Denetleniyor: Taşınmaz veya taşıtın sahibi tarafından yetkilendirilmemiş kişilerin ilan vermesi yasaklanacak. Bu sayede, sahibi olmayanlar tarafından yapılan ilanlar engellenecek.

Yetki Belgeleri ile Doğrulama: Emlak komisyoncuları ve oto galericiler, sahip oldukları yetki belgeleri ile satışını yapabilecekleri taşıtları veya taşınmazları ilan edebilecekler.

Cezai Yaptırımlar

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemelerine uymayanlar için ciddi cezai yaptırımlar öngörülüyor. İlgili yönetmeliklere uymayanlar, 100 bin TL idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklar.

Bu önlemler, emlak ve otomobil alım-satımı yapan vatandaşların daha güvenli ve şeffaf bir şekilde işlem yapmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Ayrıca, usulsüz ilanlar ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçilerek, sektörün daha sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayacak.

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı bu önlemler, internet üzerindeki emlak ve otomobil satışlarının daha düzenli ve güvenilir bir hale gelmesini sağlayacak gibi görünüyor. Bu değişikliklerle birlikte, vatandaşların mağduriyet yaşama olasılığı azalacak ve sektördeki sağlıklı büyüme desteklenecektir.