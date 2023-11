2 çocuk annesi Pelin Karahan nasıl zayıfladığını açıkladı

Kavak Yelleri dizisiyle tanınan oyuncu Pelin Karahan, uzun bir süre boyunca fazla kilolarıyla mücadele etti. Son 1,5 ay içinde 8 kilo veren Karahan, bu kilo kaybıyla neredeyse 20 kilo gibi görünüyor. Televizyon ekranlarının sevilen yüzü, Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteri ve Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle büyük beğeni toplamıştı.

Son dönemde kilo verme süreciyle dikkat çeken Pelin Karahan, yemek alışkanlıkları nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kaldı. Ünlü oyuncu, makarna yediği anları sosyal medya üzerinden paylaşarak eleştirilere yanıt verdi. 1,5 ay içinde 8 kilo vererek dikkat çeken Karahan'ın, kilo kaybının ardındaki sırlar da ortaya çıktı.



ZAYIFLAMA SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Pelin Karahan, Ceyda Düvenci'nin programında yeme alışkanlıkları ve kilosu üzerine konuştu. Karahan, "Artık evde aşırı derecede pasta ve börek gibi şeylere girmiyorum, açıkçası. Her şeyi dengeli bir şekilde tüketiyorum. Kilolarımı verdiğim dönemde bazı şeyleri sınırladım, ancak şimdi makarna ve tatlı gibi şeyleri de tüketiyorum. Ancak her gün sürekli aynı besinleri tüketmiyorum. Her sabah simit ya da poğaça yer miydin? Her akşam mantı ya da makarna..." şeklinde konuştu.

Daha önce ketojenik diyet uyguladığını belirten ünlü oyuncu, aynı zamanda sporun hayatında önemli bir yer tuttuğunu ve beslenmeye özel bir önem verdiğini ifade etmişti. İki çocuk annesi oyuncu, fit bir yaşam tarzını sürdürebilmek için beslenme ve sporun önemli olduğunu vurgulamıştı.

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Ketojenik diyet, yüksek yağ ve yeterli protein içeren, karbonhidrat alımını azaltan bir beslenme düzenidir. Bu diyet, hızlı kilo vermede etkili olabilir.