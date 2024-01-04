2 Bankadan Duyuru: 15000 TL Ödeme Almak İsteyenlere Öncelik Tanıyacak, Son Dakika

2 Bankadan Duyuru: 15000 TL Ödeme Almak İsteyenlere Öncelik Tanıyacak, Son Dakika
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-01-2024 12:43

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, nakit ihtiyacı olan herkesi sevindirecek bir kampanya ile karşımızda! Artık banka şubelerine gitmeden, hızlı ve kolay bir şekilde 15.000 TL nakit ödeme alma şansı sunan bu dev kampanya ile ihtiyaçlarınızı karşılamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, uygun faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle vatandaşlara finansal destek sağlamak adına bir araya geldi.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu kampanya kapsamında 18 yaş üzerindeki vatandaşlara hitap ediyor. Banka, daha önce kredi veya kredi kartı kullanmış olan ve kredi puanı 1400 ve üzerinde olan herkese gelir belgesiz 15.000 TL kredi imkanı sunuyor. Mobil uygulama kullanıcıları, oturdukları yerden başvurularını gerçekleştirerek bu avantajlı kredi fırsatından hızlı bir şekilde yararlanabilirler.

Denizbank ise mobil uygulaması aracılığıyla kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Bankanın internet sitesine giriş yaparak veya mobil uygulama üzerinden başvuru gerçekleştirenler, kredi onayı alması durumunda hesaplarına anında kredi miktarını aktarabilecekler. Denizbank, 1.300 ve üzerinde kredi puanına sahip olan başvuru sahiplerini 5 dakika içerisinde değerlendirerek hızlı bir şekilde kredi sonuçlarını iletiyor.

Bu dev kampanya ile her iki banka da vatandaşlara sadece nakit ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda uygun faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleri ile finansal rahatlık sağlıyor. Hem Yapı Kredi Bankası'nın hem de Denizbank'ın bu kampanyası, banka şubelerine gitmeden, sadece birkaç adımda ihtiyaç kredisine sahip olma fırsatını sunuyor.

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