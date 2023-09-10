2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için yarın okul var mı? Okullar yarın kaçta açılacak, kaç ders olacak?

Okullar yarın kaçta açılacak, kaç ders olacak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için yarın okul var mı- Yaz tatili, öğrenciler için sona erdi ve yeni eğitim dönemi heyecanı başladı. Tüm Türkiye genelinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılına dair merak edilen detaylar şu şekildedir:

Okullar Ne Zaman Açılıyor?

Türkiye'nin her köşesinde, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili 11 Eylül 2023 Pazartesi günü çalacak. Öğrenciler, 3 aylık yaz tatilinin ardından sınıflarına geri dönecekler.

1. Sınıflar İçin İlk Ders Ne Zaman Başladı?

Yeni eğitim-öğretim yılına, daha önceki yıllarda olduğu gibi uyum haftası ile başlandı. Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve 9. sınıf öğrencileri için ilk ders zili 4 Eylül 2023 tarihinde çalmıştı. Bu hafta ise diğer sınıf öğrencileri ders başı yapacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yayınladığı Takvime Göre:

İlk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

Okullarda yarıyıl tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında uygulanacak.

dönem başlangıcı 5 Şubat 2024.

dönem ara tatili 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında uygulanacak.

İkinci dönem 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Not: Bu takvim bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime dayanmaktadır. Takvimdeki değişiklikleri ve güncel bilgileri resmi kaynaklardan teyit etmeniz önemlidir.