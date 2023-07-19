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19 Temmuz Tarım Kredi Market en az lise mezunu KPSS şartsız personel alıyor! 21.000 TL maaş ve başvuru şartları

Tarım Kredi, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı bir son dakika açıklamasıyla bazı kadrolarda personel alımı yapacağını duyurdu.

19 Temmuz Tarım Kredi Market en az lise mezunu KPSS şartsız personel alıyor! 21.000 TL maaş ve başvuru şartları
Yayın Tarihi : 2023-07-19 13:14

21.000 TL maaş ve başvuru şartları! 19 Temmuz Tarım Kredi Market en az lise mezunu KPSS şartsız personel alıyor- Tarım Kredi, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı bir son dakika açıklamasıyla bazı kadrolarda personel alımı yapacağını duyurdu. 

Tarım Kredi'nin personel alımı yapacağı kadrolar ve başvuru şartları şu şekildedir:

  1. Market Personeli:

    • En az lise mezunu olmak,
    • Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen,
    • İletişim becerileri yüksek ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
    • Dinamik, prezantabl ve ikna kabiliyeti kuvvetli olmak,
    • Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip olmak,
    • Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirebilmek,
    • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,
    • Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
    • Tercihen gıda perakendeciliği tecrübesine sahip olmak.

  2. Depo Personeli:

    • En az lise mezunu olmak,
    • 22-35 yaş aralığında olmak,
    • İş emirlerini eksiksiz, hatasız ve zamanında yerine getirebilmek,
    • El terminali kullanarak ürünleri toplayıp paketleyebilmek ve araca yükleyebilmek,
    • Tedarikçiden gelen ürünlerin mal kabulünü yapabilmek,
    • Stok kontrolü, sayım ve reyon düzenlemesi yapabilmek,
    • Depo deneyimi tercih sebebidir,
    • Ekip çalışmasına yatkın olmak,
    • Enerjik, güler yüzlü ve motivasyonu yüksek olmak,
    • Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.

  3. Market Yöneticisi:

    • Lisans mezunu olmak,
    • İletişim becerileri gelişmiş olmak,
    • 40 yaşını aşmamış olmak,
    • Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
    • Tercihen OBEASE program bilgisine sahip olmak,
    • En az 3 yıl gıda perakende market yöneticilik deneyimine sahip olmak.

  4. Engelli Çalışan Market Personeli:

    • İletişim becerileri yüksek ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
    • Dinamik, prezantabl ve ikna kabiliyeti kuvvetli olmak,
    • Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek,
    • Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı ve yasal olarak engelli kapsamında değerlendirilebilmek,
    • Engellilik derecesi %40 ve üzeri olup, engelli raporunu sunabilmek.

Başvurular Tarım Kredi marketlerin kariyer sayfası üzerinden internet aracılığıyla alınmaktadır. Başvurular için "https://www.tkholding.com.tr/genel-ilanlar/33" adresi kullanılabilir.

Unutulmamalıdır ki başvuru şartları ve yöntemleri değişebilir, bu nedenle adayların güncel bilgilere Tarım Kredi'nin resmi internet sitesinden ulaşmaları önemlidir.

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