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19 Temmuz 1 dolar ,1 euro ve 1 gram-çeyrek altın fiyatı kaç para oldu? Vatandaşlar şokta!

19 Temmuz tarihinde piyasalarda yaşanan hareketlilik sonucunda dolar, tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırmıştır.

19 Temmuz 1 dolar ,1 euro ve 1 gram-çeyrek altın fiyatı kaç para oldu? Vatandaşlar şokta!
Yayın Tarihi : 2023-07-19 08:03

19 Temmuz tarihinde piyasalarda yaşanan hareketlilik sonucunda dolar, tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırmıştır. Dolar kuruna paralel olarak euro ve altın fiyatları da tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. İşte 19 Temmuz itibarıyla piyasalardaki son durum:

Dolar kurunda yaşanan yükselişle birlikte dolar, 26 lira 94 kuruş seviyesinde seyretmektedir. Dolar kuru, gün içinde sert bir yükseliş göstererek 27 lira sınırına yaklaşmıştır. Değişim grafiği incelendiğinde, dolar kurundaki artışın önemli bir düzeyde olduğu görülmektedir.

Euro kurunda da doların yükselişiyle birlikte hızlı bir yükseliş yaşanmıştır. Euro kuru, 30 lira 25 kuruş seviyesine ulaşmıştır. Dolar kurundaki artışın etkisiyle euro da yüksek bir değer kazanmıştır. Euro-TL grafiği incelendiğinde, euro kurundaki yükselişin belirgin bir şekilde görüldüğü gözlemlenmektedir.

Altın fiyatları da dolar ve eurodaki yükselişe paralel olarak tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştır. İşte altın fiyatlarında son durum:

  • Altın ons fiyatı 1.975,84 dolardır.
  • Altın gram spot fiyatı 1.711,94 liradır.
  • Cumhuriyet altını 11.162 liradır.
  • Ziynet altını 11.172,39 liradır.
  • Gram altın fiyatı 1.754,92 liradır.
  • Çeyrek altın fiyatı 2.801,71 liradır.
  • Yarım altın fiyatı 5.603,42 liradır.
  • Ata altın fiyatı 11.799,33 liradır.
  • 14 ayar bilezik gramı 1.153,65 liradır.
  • 22 ayar bilezik gramı 1.683,51 liradır.
  • Gremse altın fiyatı 28.576,00 liradır.
  • Altın ons TL fiyatı ise 53.405 liradır.

19 Temmuz tarihinde dolar, euro ve altın fiyatları tarihinin en yüksek seviyelerine çıkarak rekorlar kırmıştır. Dolar kurunda sert bir yükseliş yaşanarak 26 lira 94 kuruş seviyesine gelmiştir. Euro kurunda da hızlı bir yükseliş gerçekleşerek 30 lira 25 kuruş seviyesine ulaşmıştır. Altın fiyatları ise dolar ve eurodaki yükselişe paralel olarak önemli bir artış göstermiştir. Bu veriler, piyasalardaki hareketlilik ve ekonomik koşulların etkisini yansıtmaktadır.

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