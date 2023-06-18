19-30 Haziran vasıflı, vasıfsız, kadrolu, sözleşmeli kamu personel ilanları! Her ile İŞKUR binlerce işçi alımı yapıyor! Bekçi, zabıta...

Her ile İŞKUR binlerce işçi alımı yapıyor! Bekçi, zabıta... 19-30 Haziran vasıflı, vasıfsız, kadrolu, sözleşmeli kamu personel ilanları- Son zamanlarda sosyal medyada dolaşan haberlere göre, ilerleyen dönemlerde kamu sektöründe yoğun bir işe alımın gerçekleşeceği konuşuluyor. Vasıflı ve vasıfsız pek çok kadroya 153.835'den fazla alım yapılacağına dair haberler, işsiz olan kişiler arasında sevinçle karşılandı. Detaylar ve müracaat tarihleri belli oldu.

İlanların İşkur üzerinden yayınlanacağı ve başvuruların İşkur sitesine kayıt yapılması gerektiği bilgisi öne çıkan ilk detaylar arasında yer alıyor. İlanların çıktığında kaçırılmaması için şimdiden kaydın yapılarak siteyi zaman zaman kontrol etmenin tavsiye edildiği belirtiliyor. Bu nedenle iş arayan kişilerin, özellikle bu sonbahar itibariyle birçok seçeneğin karşılarına çıkacağı düşünülüyor.

Kamuya alım ilanlarıyla ilgili çıkan haberlere baktığımızda, sadece tek bir kurumun değil, belediyelerden çeşitli bakanlıklara kadar birçok kurumun alım yapacağı bilgisinin verildiği görülüyor. Birçok kurumun ilan vereceği için alımların birçok şehirde gerçekleşeceği ve bazı ilanlarda ikametgah şartının aranacağı ifade ediliyor.

Son dönemlerde kurumların yardımcı personel açığının arttığından dolayı, temizlik personeli ve güvenlik personeli ilanlarının oldukça fazla olması tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra vasıflı elemanlar için de birçok farklı ilanın açılacağı konuşuluyor. Üniversitelerin ve belediyelerin vasıflı eleman alımlarında yer alacağı haberleri sosyal medyada yer alıyor.

İşkur üzerinden başvuru yapmak için öncelikle resmi internet sitesine girerek kendinize bir profil oluşturmanız gerekiyor. İşkur hesabınız yoksa, site üzerinden kolayca bir hesap oluşturabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi ve iş arama ile ilgili bilgileri eksiksiz bir şekilde girerek ilanlara başvurabilirsiniz. Yeni ilanlar kısmından kamu ilanlarını seçerek kamuya ait ilanlara kolayca ulaşmanız mümkün. Ayrıca mesleğiniz veya iş yeri unvanıyla da arama yapabilirsiniz.

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