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1800 gün primle 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik SGK yönetmeliğinde az evvel açıklandı

SGK, malulen emeklilik başvurularında kişinin sağlık durumunu incelemektedir. Şeker hastalığı gibi yaygın görülen hastalıklarda da malulen emeklilik sağlanabilir.

1800 gün primle 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik SGK yönetmeliğinde az evvel açıklandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-08-2023 12:05

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan kadın ve erkekler için standart emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik ve malulen emeklilik gibi özel durumlar sağlamaktadır. Özellikle sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik isteyenler için malulen emeklilik koşulları şunlardır:

Malulen Emeklilik ve Şartları:

Malulen emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücü kaybına uğramış olan vatandaşların erken emekli olma hakkını sağlar. SGK'nın 2022 yılı yönetmeliğine göre, 47, 48, 49, 50 ve 51 yaşında emekli olmak isteyenler için aşağıdaki koşullar geçerlidir:

  1. 1800 Gün Prim Ödemiş Olma: Çalışma hayatında 1800 gün prim ödemiş olmak gerekmektedir.

  2. 10 Yıl Hizmet Süresi: Çalışma hayatında en az 10 yıl hizmet süresi tamamlanmış olmalıdır.

Başvuru Süreci:

Malulen emeklilik için başvuru yapmak isteyen kişiler, SGK İl Müdürlüklerine yazılı bir dilekçe ile başvurmalıdır. Dilekçe sonrasında sağlık kontrolü süreci başlar. Sağlık kontrolleri sonucunda, çalışma gücü yüzde 60 oranında kayıp yaşadığı tespit edilen kişilere erken emeklilik hakkı verilir.

Hangi Hastalıklar Malulen Emekliliğe Hak Verir?

Çeşitli hastalıklar nedeniyle malulen emeklilik hakkı verilebilir. Bu hastalıklar arasında kanser hastalıkları, baş ve boyun yumuşak dokusu hastalıkları, lenfoma, lösemi, multipl myelom, böbrek, tükrük bezleri, mide, meme, sinir sistemi hastalıkları, safra yolları hastalıkları, akciğer hastalıkları, kalın barsak hastalıkları, karaciğer hastalıkları, cilt hastalıkları, prostat hastalıkları, tiroid bezi hastalıkları vb. bulunmaktadır.

Özel Durumlar:

SGK, malulen emeklilik başvurularında kişinin sağlık durumunu incelemektedir. Şeker hastalığı gibi yaygın görülen hastalıklarda da malulen emeklilik sağlanabilir. Eğer şeker hastalığı (diyabet) çalışma gücünde yüzde 60 oranında kayıp yaratıyorsa, malulen emeklilik hakkı verilebilir.

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