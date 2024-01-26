18 yaş üzeri olanlara Ziraat Bankası 12000 TL ödeme verecek!

Ziraat Bankası, finansal çözümleri ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, heyecan verici bir nakit kredi kampanyasıyla karşımızda! Yenilikçi ve avantajlı bu kampanya ile Ziraat Bankası, 18 yaş üzerindeki herkese uygun faizlerle kredi imkanı sunuyor. Detaylara göz atalım ve hemen nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için adımlarınızı atın.

Ziraat Bankası Kredi Kampanyası Detayları: Anında Çözüm, Hızlı Ödemeler!

Ziraat Bankası, müşterilerine sağladığı nakit kredi avantajlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Kampanya kapsamında 21000 TL'ye kadar ödeme imkanı sunan banka, 36 aya kadar vade seçenekleriyle ödemelerinizi kolaylaştırıyor. Kredi başvurusu yapacak olan herkes, bu avantajlardan faydalanabilir.

Kredi Başvurusu: Hızlı ve Kolay Adımlarla Anında Sonuç!

Ziraat Bankası'nın bu çarpıcı kampanyasından yararlanmak için en yakın şubesine giderek başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca, teknolojinin nimetlerinden faydalanarak mobil uygulama üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzun ardından, hemen aynı gün içinde 21000 TL'lik ödemeniz hesabınıza aktarılacak.

Kredi Notu ve Şartlar: Sizi Bekleyen Avantajlar!

Kampanyadan faydalanabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar bulunuyor. Başvuru yapacak olan kişilerin kredi notunun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca, sigortalı olarak çalışan bireylerin en az 6 aylık sigortaya sahip olmaları bekleniyor. Ancak emekliler için kredi notu şartı aranmaz; emekli maaş hesaplarına göre ödeme alınabilir.