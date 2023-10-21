18 yaş üstündekiler yaşadı! İş kurmaları için faizsiz 24 ay ertelemeli kredi verilecek: E Devlet başvurusu başlıyor

Aile ve Gençlik Bankası, genç girişimcilere finansal destek sunmayı amaçlayan bir banka olarak kurulacaktır. Bu banka, gençlerin iş kurma hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için uygun koşullar ve fırsatlar sunacaktır.

İlk Evlilik Kredisi: Aile ve Gençlik Bankası'nın sunacağı ilk hizmetlerden biri evlilik kredisi olacaktır. Gençler, evlilik hazırlıkları için finansal destek alabileceklerdir.

İş Kurma Kredisi: Daha önemlisi, gençlere iş kurma kredisi sunulacaktır. Bu kredi, işlerini kurmak isteyen genç girişimcilere maddi destek sağlayacak ve işlerini büyütmelerine yardımcı olacaktır.

Kredi Koşulları: İş kurma kredisi, genç girişimcilere özel olarak tasarlanmıştır. Kredi 150 bin TL olacak, 2 yıl geri ödemesiz ve 5 yıl vadeli olacaktır. Bu, gençlerin işlerini kurmalarına ve büyütmelerine yardımcı olacak büyük bir finansal destektir.

Geri Ödeme: Geri ödeme süreci, 2 yıl geri ödemesiz olarak başlayacak ve daha sonra 36 ay boyunca devam edecektir. Bu süre zarfında genç girişimciler, çektikleri krediyi geri ödemek için aylık düşük taksitler ödeyeceklerdir.

Faizsiz Kredi: Bu kredi faizsiz bir kredi olarak sunulacaktır. Gençler, aldıkları kredi üzerinden herhangi bir faiz ödemesi yapmak zorunda kalmayacaklardır.

Sigorta Primleri: İş kuracak gençler 30 yaşından küçükse, 1 yıllık sigorta primleri de devlet tarafından karşılanacaktır. Bu, iş kurma sürecini daha da desteklemek amacıyla yapılmaktadır.

Başvurular E-Devlet Kapısı Üzerinden: Krediye başvuruların E-Devlet kapısı üzerinden alınacağı belirtilmektedir. Başvuruların başlangıç tarihi ve detayları için resmi duyuruları takip etmek önemlidir.

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması, genç girişimcilere iş kurma ve finansal bağımsızlık sağlama fırsatı sunacaktır. Bu tür destekler, ülkenin ekonomisine de katkı sağlayabilir ve gençlerin girişimcilik ruhunu teşvik edebilir.

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması, genç girişimcilerin iş dünyasına adım atmalarını teşvik etmenin yanı sıra ailelerin ve gençlerin finansal geleceğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu banka sayesinde, gençler iş fikirlerini hayata geçirme ve kendi işlerini kurma fırsatına sahip olacaklar. İşte bu kapsamlı finansal destek programının bazı avantajları:

1. İş Fırsatları: Gençler, iş kurma kredisi ile kendi işlerini başlatabilecek ve kreatif fikirlerini hayata geçirebilecekler. Bu, iş dünyasına yeni girişimlerin katılmasını teşvik edecektir.

2. Finansal Destek: Kredi, genç girişimcilere ciddi bir finansal destek sağlayacak. 150 bin TL kredi, işlerini büyütmeleri ve geliştirmeleri için önemli bir kaynak oluşturacaktır.

3. Faizsiz Kredi: Kredi, gençlere faiz ödemeleri yapmadan kullanma olanağı sunacaktır. Bu, kredi geri ödemelerini daha erişilebilir kılacaktır.

4. Sigorta Primleri: 30 yaşından genç girişimcilerin 1 yıllık sigorta primleri de devlet tarafından karşılanacaktır. Bu, iş kurma sürecini daha az maliyetli hale getirecektir.

5. Aile Destek: Evlenmeyi düşünen gençler için evlilik kredisi de sunulacaktır. Bu, gençlerin evlilik hazırlıkları için finansal destek almalarına yardımcı olacaktır.

6. İş Dünyasına Katılım: Gençler, kendi işlerini kurarak ekonomiye katkı sağlayabilecekler ve istihdam yaratma potansiyeline sahip olacaklar.