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18 yaş üstü 7'den 70'e herkes e-Devlet'ten başvurabilir! 12 ay boyunca ödenecek

Türkiye'de maddi sıkıntılar içinde yaşayan ailelere umut olan Aile Destek Programı, halk arasında büyük bir öneme sahiptir.

18 yaş üstü 7'den 70'e herkes e-Devlet'ten başvurabilir! 12 ay boyunca ödenecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-10-2023 12:42

Özellikle Kasım ayında yapılacak ödemeler ve başvurular konusunda meraklı bir bekleyiş sürüyor. Bu program, milyonlarca ailenin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Aile Destek Programı, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından yürütülen bir sosyal yardım programıdır. Bu programın amacı, maddi durumu yetersiz olan ailelere finansal destek sağlamaktır. Özellikle çocuklu aileleri ve düşük gelirli bireyleri hedefleyen bu program, ailelerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kasım Ayı Ödemeleri Ne Zaman Yatırılacak?

Kasım ayı için Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili net bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, geçmiş yıllara bakıldığında genellikle ayın 15'inden sonra hesaplara aktarıldığı bilinmektedir. Bu nedenle, destek alacak aileler Kasım ayının ortalarına doğru ödemelerini bekleyebilirler.

Kim Ne Kadar Destek Alıyor?

Aile Destek Programı ödemeleri, ailelerin hane başına düşen aylık gelir durumuna göre belirlenmektedir. İşte bu programa göre ödeme alacak ailelerin gelir grupları:

1. Gelir Grubu: Aylık geliri 450 TL ve altında olan aileler

Bu gruptaki aileler aylık olarak 1.250 TL destek alırlar.

2. Gelir Grubu: Aylık geliri 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altında olan aileler

Bu gruptaki aileler aylık olarak 1.100 TL destek alırlar.

3. Gelir Grubu: Aylık geliri 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altında olan aileler

Bu gruptaki aileler aylık olarak 950 TL destek alırlar.

4. Gelir Grubu: Aylık geliri 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olan aileler

Bu gruptaki aileler aylık olarak 850 TL destek alırlar.

Ayrıca, Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Aile Destek Programı başvuruları, oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Başvuru için aşağıdaki kriterlere dikkat etmek gerekmektedir:

  • Türk vatandaşı olmamak.
  • Mavi Kart sahibi olmak.
  • Yerleşim adresinin yurt dışında olmaması.
  • 18 yaşından küçük olmamak.
  • Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan veya yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan veya özel sandıklar kapsamında olan kişilerin bulunmaması.

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir. Ancak belirtilen kriterlere uymayan kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıca, cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci veya yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişiler ile zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler de başvuru yapamamaktadır. Bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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