18- 60 yaş arası herkesin hesabına yatıyor! İŞKUR'dan 14.000 TL - 22.000 TL arası cep harçlığı müjdesi!

İŞKUR'dan 14.000 TL - 22.000 TL arası cep harçlığı müjdesi! 18- 60 yaş arası herkesin hesabına yatıyor- Günümüzde iş bulma konusu her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bu nedenle İŞKUR, her yıl düzenlediği meslek edindirme kurslarıyla iş arayanlara destek olmaktadır. Bu kurslara olan talep ise giderek artmaktadır. Meslek edindirme kursları genellikle 3 ay ile 12 ay arasında değişen sürelerde gerçekleştirilmektedir. Kursa katılan her bireye günlük cep harçlığı ödenmektedir ve bu ödemeler her ayın başında yapılmaktadır.

Kurslara katılmak isteyen adaylardan belirli şartlar aranmaktadır. Bu şartlar yaş ve eğitim düzeyine dayanmaktadır. Kursa katılmak isteyenlerin en az ilkokul mezunu olmaları ve 15 yaşından küçük olmamaları gerekmektedir. Kurslarda ödenen günlük ücretler ise 150 TL ile 250 TL arasında değişmektedir. Peki, GSS prim giderleri nasıl karşılanacak? İşte bu gibi merak edilen soruların cevapları ve diğer ayrıntılar!

İŞKUR meslek edindirme kursları son yıllarda üniversite öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği bir sistem haline gelmiştir. Üniversite öğrencileri bu sayede hem çalışma imkânı bulmakta hem de üniversite eğitimlerine devam edebilmektedir. Lisans ve ön lisans öğrencileri için İŞKUR, 2023 yılı itibariyle günlük 327 lira eğitim ücreti ödemektedir. Kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere başarı ve bitirme sertifikası da verilmektedir. Ancak aynı yıl içinde bir kursu tamamlayan bir kişi başka bir kursa kayıt yaptıramamaktadır.

İŞKUR meslek edindirme programlarına katılabilmek için adayların herhangi bir kuruma kayıtlı olmamaları gerekmektedir. Yani işsiz olan bireyler bu kurslara kolaylıkla başvurabilirler. Ayrıca adaylar emekli olmamalı ve başvurulan meslekle ilgili özel şartları taşımalıdır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı nedir?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı, işsiz olan bireylere mesleki eğitim imkanı sunarak, iş gücüne katılımlarını ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen bir programdır. Program kapsamında işsiz bireylere mesleki eğitim verilir ve ardından işverenlerle işbaşı yapmaları sağlanır. Bu sayede, işsizler mesleki becerilerini geliştirirken, işverenler de nitelikli çalışanlara erişme imkanı bulur.

Kimler İşbaşı Eğitim Programına katılabilir?

İşbaşı Eğitim Programı'na katılmak isteyen bireylerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Programa katılım için genellikle aşağıdaki kriterler aranır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. İşsiz olmak ve İŞKUR'a kayıtlı olmak. Programın başvuru döneminde belirlenen diğer şartları karşılamak.

Başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılır?

İŞKUR, İşbaşı Eğitim Programı başvurularını belirli bir dönemde kabul etmektedir. Başvurular genellikle İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılır. Başvuru sonrasında, başvuru sahipleri arasından seçim ve değerlendirme süreci gerçekleştirilir. Değerlendirme sonucunda seçilen adaylar, mesleki eğitim almak ve işbaşı yapmak üzere programa kabul edilir.