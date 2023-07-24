18-55 Yaş Arasına Yeni Destek Piyangosu Vurdu! 4500 TL Ek Ödeme Yılda 3 Kere Herkese Verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir çok ödeme sunuluyor. Dar gelirli ihtiyaç sahibi bireye sağlanan bu destek ödemeleri vatandaşın dikkatini çekerken, gerek başvuru şartları gerekse de ödenecek olan kesim merakla araştırılıyor. Her kesimden her bireye ihtiyacı kapsamında çok fazla kalemde ödeme yapılabiliyor. Son olarak gündeme çıkan işe başlama yardımı, 18- 55 yaş arası bireyi yakından ilgilendiriyor. İşsiz kalan ve iş arayan bireye yönelik olarak düzenlenen yeni destek programı kapsamında, 4470 TL destek veriliyor. İşsizlikle mücadele, istihdamın kolaylaşmasının amaçlandığı işe başlama yardımı kapsamında, iş arayan kişiye özel destek ödemesi yapılıyor. Sadece çalışabilecek güce sahip olanlar ve 18 55 yaş aralığındaki bireyler programa dahil olabilmekte iken işe başlayasıya kadar ki dönemde devlet, desteğini sağlıyor. Peki İşe Başlama Yardımı başvuru şatları nelerdir? Kimler işe başlama yardımı ödemesi alabilir? İşte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet desteklerinin adeta onay adresi olarak biliniyor. Vatandaşın yaptığı başvurular, Aile Bakanlığı'nın onayından geçmesi sonrasında ödeniyor. İşe Başlama Yardımında da Aile Bakanlığı büyük önem arz ediyor. Başvuranlar arasında gerekli şartları sağlayan bireyi bakanlık İŞKUR'a yönlendiriyor.

Bununla birlikte İŞKUR şartları taşıyan bireye istihdam sağlarken, başvuru sonrasında ise işe başlama yardımı ödemesi alınıyor. İŞKUR tarafından sağlanan yardım miktarı asgari ücretin üçte biri olarak bilinirken, şimdilerde bu miktar ise 4500 TL civarına tekabül ediyor. Bu ödemeler ise sene de 3 kereye kadar verilebiliyor.

İşe Başlama Yardımı Başvuruları Nereden Yapılıyor?

İşe Başlama Yardımı başvurusu yapabilmek için dilekçe ile birlikte bağlı bulunduğunuz kaymakamlıklara gitmeniz yeterli oluyor. Bu destek ödemesi ile birlikte sağlanan istihdam ile birlikte işsizlik oranının artmasının önüne geçiliyor. Ve bu sayede de iş günün artması planlanıyor.