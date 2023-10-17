18-45 yaş arası Almanya işçi alımı kadrolar ve başvuru bilgileri geldi! 2,100 Euro maaş veriyorlar

Son olarak, Almanca bilme zorunluluğunu kaldıran ve vatandaşlığa geçişi kolaylaştıran bir yasa tasarısını duyuran Alman hükümeti, binlerce işçi için sık sık iş ilanları yayımlamaktadır. Bu yeni yasa tasarısı ile işçiler için dil zorunluluğu kaldırıldığı gibi Alman vatandaşlığına geçiş süreci de kolaylaştırılmıştır. 67 yaşının üzerindeki kişiler için gereken test kaldırılacak ve vatandaşlık için gerekli ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilecektir. Yasa tasarısının 1-2 ay içerisinde onaylanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Almanya'da Aranan Yeni Meslekler ve Başvuru Şartları

Almanya'da aranan yeni meslekler ve başvuru şartları oldukça çeşitlilik göstermektedir. İşte bazıları:

Aşçı

Almanya'da aşçılar büyük talep görmektedir. Hem restoranlar hem de otellerde çalışma fırsatları bulunmaktadır.

İnşaat İşçisi

İnşaat sektörü Almanya'da sürekli büyümektedir. İnşaat işçilerine olan ihtiyaç da giderek artmaktadır.

Hemşireler, Hasta ve Yaşlı Bakıcıları

Sağlık sektörü Almanya'da oldukça gelişmiştir. Hemşirelik ve hasta bakımı pozisyonları için sürekli talep vardır.

Kaynakçı

Almanya'da metal ve otomotiv endüstrisi büyük bir öneme sahiptir. Kaynakçılara olan ihtiyaç da bu sektörlerde yüksektir.

İnternet Teknolojisi

Teknoloji sektörü Almanya'da büyümektedir. Bu nedenle internet teknolojisi alanında uzmanlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Ağır Sanayi ve Metal Sanayi İşçisi

Metal ve ağır sanayi işçileri Almanya'da nitelikli işgücü aranmaktadır. Otomotiv ve makineler üretimi bu alanda büyük öneme sahiptir.

Gastronomi

Restoran ve yiyecek sektörü Almanya'da büyümektedir. Aşçılar, garsonlar ve mutfak personeli için iş fırsatları mevcuttur.

Eğitim

Eğitim sektörü Almanya'da önemli bir sektördür. Öğretmenler ve eğitimciler için pozisyonlar mevcuttur.

Sağlık Hizmetleri

Tıp ve sağlık alanında çalışanlar için iş fırsatları vardır. Doktorlar, diş hekimleri, eczacılar gibi pozisyonlara talep bulunmaktadır.

Çocuk Yetiştiricileri

Çocuk bakımı ve eğitimi önemlidir. Bu alanda çalışacak kişilere ihtiyaç vardır.

IT Teknisyenleri

Bilgi teknolojileri alanında uzmanlar Almanya'da talep görmektedir. Bilgisayar ve ağ sistemleri konusunda yetenekli kişilere iş fırsatları sunulmaktadır.

Metal ve Ağır Sanayi İşçileri

Almanya'da sanayi sektörü büyük bir ekonomik katkı sağlar. Metal işçileri ve sanayi işçilerine ihtiyaç bulunmaktadır.

Gastronomi Uzmanları

Restoran yönetimi ve gastronomi alanında uzmanlar için iş fırsatları mevcuttur.

Vasıflı İşçiler

Farklı sektörlerde vasıflı işçilere olan talep devam etmektedir.

İnşaat Sektörü İşçileri

İnşaat sektöründe çalışacak işçilere ihtiyaç vardır. İnşaat mühendisleri, yapı ustaları ve inşaat işçileri gibi pozisyonlar açıktır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri ve İşçiler

Elektrik ve elektronik alanında çalışanlar Almanya'da aranmaktadır.

Teknik ve Mekanik

Teknik ve mekanik alanında çalışacak kişilere iş fırsatları sunulmaktadır.

Almanya, işçi göçüne büyük bir önem vermektedir ve yukarıdaki sektörlerde nitelikli işgücüne ihtiyaç duymaktadır. 18-45 yaş arası kişilerin başvurularına açık olan bu sektörlerde, maaşlar asgari ücret olan 2,100 Euro'dan başlamakta ve 37,000 Euro'ya kadar çıkabilmektedir.