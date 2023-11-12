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18-35 yaş arası tüm gençlere duyuru yapıldı! SGK kesintisiz 50.000 TL ödemeyi devreye aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), pek çok kişinin henüz farkında olmadığı özel bir destek programı sunuyor.

18-35 yaş arası tüm gençlere duyuru yapıldı! SGK kesintisiz 50.000 TL ödemeyi devreye aldı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 20:55

Evlilik İkramiyesi. Bu program, özellikle gençler için düşünülmüş bir destek mekanizması olarak dikkat çekiyor. Evlilik ikramiyesi, SSK'lı dul ve yetim aylığı alan gençlere yönelik bir ödemedir. Bu destekle, evlilik yapacak çiftlerin ekonomik yükü hafifletilmeye çalışılıyor.

Kimlerin Faydalanabileceği

Bu destekten, 18-45 yaş arasındaki SSK'lı dul ve yetim aylığı alan gençler yararlanabiliyor. İkramiye, 24 katına kadar çıkabiliyor ve hesaplara anında yatırılıyor.

SGK Evlilik İkramiyesinin Detayları

SGK, evlenme durumunda bir çift için yaklaşık 50.000 TL'lik bir ödeme yapıyor. Bu, genç çiftler için önemli bir maddi destek anlamına geliyor.

Yaş ve Sigorta Kolu İle İlgili Bilgiler

Bu destekten yararlanmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Ayrıca, 4A ve 4B sigorta kolu üyeleri aylığın 24 katını, 4C üyeleri ise 12 katını alabiliyor.

Başvuru Süreci

E-Devlet Üzerinden Başvuru Adımları

Başvurular, e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Bu süreçte, kullanıcı dostu bir arayüz ve açık talimatlar sunuluyor.

Gerekli Belgeler ve Süreç

Başvuru için gerekli belgeler ve detaylı süreç bilgileri, SGK'nın resmi web sitesinde ve e-Devlet portalında bulunabilir.

Ekonomik ve Sosyal Yansımaları

Evlilik ikramiyesi, özellikle genç çiftlerin ekonomik yükünü hafifletiyor ve evlilik sürecini kolaylaştırıyor.

Bu destek, gençlerin yaşam kalitesini artırmak ve evlilik gibi önemli bir karar aşamasında onlara destek olmak için tasarlanmıştır.

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