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18-26 yaş arası gençlere havalara uçuran müjde! 73.000 TL pırlanta değerinde ödemeler aktif edildi!

Gençlerin evlenme planlarını desteklemek ve ekonomik olarak rahatlamalarını sağlamak amacıyla sunulan çeyiz desteği, gelecekteki evliliklerine dair umutlarını güçlendiriyor. Değerlenme oranlarıyla artan destek miktarları, genç çiftlere daha iyi bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor.

18-26 yaş arası gençlere havalara uçuran müjde! 73.000 TL pırlanta değerinde ödemeler aktif edildi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Evlilik yolunda adım atan gençlere sunulan en büyük desteklerden biri çeyiz desteği olarak öne çıkıyor. Bankalardan açılan çeyiz hesapları, evlenecek çiftlere 3 veya 5 yıllık birikim süresi boyunca devlet katkısı sunarak ciddi avantajlar sağlıyor. Her yılın Ocak ayında yapılan değerlenme oranı artışları ile destek miktarı yükseliyor. 

Gençlerin Evlilik Planlarına Destek: Çeyiz Hesabı

Evlilik düşünen gençler, 27 yaşından önce evlendikleri takdirde çeşitli desteklerden faydalanma imkanına sahip olabiliyorlar. Bankalarda açılan çeyiz hesapları, çiftlere gelecekteki evlilikleri için birikim yapma ve devlet katkısı alma şansı sunuyor. Bu hesaplar çiftlerin ayrı ayrı açtığı hesaplar olarak yönetiliyor ve gelecek yıl hesaptaki miktar 36.500 TL + 36.500 TL olacak şekilde çiftlere ödeme yapma imkanı sağlanacak. Eğer gelecek yıl yeniden değerlenme oranı %122 olursa, bu artış genç çiftlerin lehine olacak.

Çeyiz Desteği ve Ödeme Süreci

Evlilik düşünen gençlere sunulan destekler arasında çeyiz desteği önemli bir yer tutuyor ve ödemeler devam ediyor. Bu destek kapsamında, çeyiz hesabı açan çiftlere 3 veya 5 yıl gibi bir süre boyunca birikim yapmaları halinde ciddi bir devlet katkısı sunuluyor.

Değerlenme Oranıyla Artan Destek Miktarları

Her yılın Ocak ayında yapılan değerlenme oranı artışları, çeyiz desteği miktarını da etkiliyor. 2023 yılında değerlenme oranı %122 artarsa, çeyiz desteği 36 bin 500 TL'ye yükselecek. Bu şekilde çiftler, toplamda 73 bin TL'ye kadar devlet desteği alabilecekler. Çiftler ayrı ayrı olarak bu destekten faydalanabiliyor.

 

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