17 milyon emekli, Son dakika haberini duydu! 12000 TL ödemeler, Emeklilerin kendi IBAN numarasına yatacak

Son dakika haberlerine göre, Türkiye'deki 17 milyon emekliyi sevindirecek bir gelişme yaşandı. Emeklilerin beklediği müjdeli haber geldi: 12.000 TL ödemeler, emekli vatandaşların bütçesine nefes aldıracak.

Emeklilere 12.000 TL Ödeme

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, 12.000 TL Kredi Başvurusu için emeklilere kapılarını açtı. Bu ödeme, emekli vatandaşların kendi IBAN numaralarına yatırılacak. Artık emekliler, bekledikleri desteği almak için bankalara gitmeye gerek duymayacaklar.

Bankaların Destekleri

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilere yönelik bu destek paketini hayata geçirerek onların yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. 12.000 TL ödeme için başvuru yapmak isteyen emekliler, bankaların şubelerine gitmeden, online başvuru yapabilecekler.

Emeklilere Yeni Bir Nefes

Türkiye'de yaşayan 17 milyon emekli, bu ödemenin hayatlarında büyük bir fark yaratacağını şimdiden hissediyor. Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntılarla boğuşan emekli vatandaşlar, bu destek sayesinde biraz olsun rahatlayacaklar.